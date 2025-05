Un pescador británico logra pescar la carpa más grande del mundo: ¡47,8 kilos!

La pesca deportiva es una pasión y un deporte que comparten miles de personas a lo largo del mundo, y todo pescador con independencia de sus herramientas y las aguas en las que pesque sueña con capturar alguna vez en su vida un ejemplar de tamaño récord. Ese sueño lo ha cumplido el británico David Knock, quien decidió viajar hasta Hungría para tratar de pescar un 'supermonstruo' en las aguas del lago Euro Aqua, un lugar famoso por albergar ejemplares de gran tamaño

Este pescador británico puede dar buena fe que la fama de este lugar está más que justificada tras lograr pescar una carpa de 195,4 libras, es decir, 47,8 kilos.

David Knock, que viajó con otras siete personas hasta este lago húngaro, ha explicado al portal web Angling Times cómo logró capturar una carpa de ese tamaño.

"Para mí el objetivo del viaje era superar mi récord de 25 kilos que pesqué en Brittany Mills y cualquier cosa por encima ya me alegraría. En Euro-Aqua, se permite tomar un bote para encontrar lugares y cebar, pero todo el lanzamiento debe hacerse desde la orilla", detalla este pescador británico.

"Cuando estaba en el bote, me di cuenta de que muchos pescadores no estaban lanzando con la precisión que pensaban, ¡así que quería asegurarme de que estaba dando en el clavo!", recuerda David Knock.

"Fue algo tremendo y colapsé"

El primer día logro pescar dos peces de 23 y 18 kilos, pero su buena suerte acabó. Con escasas esperanzas, Knock logró capturar la carpa de 47,8 kilos dos días después.

"Fue algo tremendo y colapsé. Me alegro mucho de que Russ estuviera ahí para ayudarme a mantener la calma. Russ me dijo que no iba a caber en la red. Siguiendo el protocolo, llamamos a la dueña, Jacqueline y a su pareja Michel. Afortunadamente, vinieron rápidamente para ayudar con el pesaje", señala el pescador británico al medio Angling Times.

"En este punto estaba en completo shock, con todo lo que siguió se volvió un poco borroso. Pesamos el pescado y Michele leyó 47,8 kg, exclamando que era un récord. Estaba totalmente incrédulo de que realmente lo hubiera pescado. Después de devolverlo al agua y recibir las felicitaciones de los otros pescadores, me senté con Russ para empaparme de todo, antes de llamar a mi esposa para contarle lo que había sucedido", recuerda David Knock.

"Fue entonces cuando la realidad me aturdió, y no me importa admitir que me emocioné un poco. Este es el pez que siempre he soñado con pescar y haberlo hecho... Fue surrealista. ¡Una sesión que nunca olvidaré!". concluye David Knock.

