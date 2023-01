Pawel Zasadny, obligado a competir mientras se trata de un cáncer de mama

Hay veces que las normas deportivas son tan absurdas que nadie puede entenderlas. Ese es el caso que afecta al capitán del Molina Sport de hockey línea, Pawel Zasadny. Y es que su club se ve obligado a convocarle para jugar un partido en cada vuelta para que no pierda su condición de jugador asimilado. Un sinsentido teniendo en cuenta que Pawel está en mitad de su tratamiento contra un cáncer de mama.

Una norma federativa le obliga a jugar un número determinado de partidos para no perder su puesto. Pawel ha tenido que jugar pese a estar siendo tratado con quimioterapia.

"Estoy enfermo y esta temporada no he podido ir a jugar ni un partido. Entonces estaba obligado", indica Pawel Zasadny, capitán del Molina Sport de hockey línea.

"Es una tristeza porque un jugador en la situación de él, vernos obligados...", explica Alejandro Molina, presidente del Club Molina Sport.

El Molina Sport ha denunciado el caso: "Esperamos la respuesta del CSD"

Han tenido que cumplir una norma absurda que obliga a jugar al menos un partido cada vuelta porque sino pierden la ficha y su condición de jugador asimilado. "Hay que modificarlo sí o sí", afirma Alejandro Molina.

El artículo 13 de las bases de competición explica qué es un jugador asimilado: un jugador no nacional en posesión de licencia homologada para competiciones nacionales durante las tres temporadas anteriores a la solicitud de la tramitación de los derechos. Es decir, para tener esa condición hay que haber jugador tres temporadas en el mismo club de forma ininterrumpida, lo que se traduce en un partido mínimo cada vuelta.

"Hay días que me encuentro fatal, no me levanto de la cama", reconoce Pawel.

El jugador polaco cuenta cómo hace unos meses le detectaron el cáncer de mama: "Noté aquí en el pecho que me salía un bulto, se te acaba el mundo".

Pawel es el capitán de este equipo gran canario de hockey línea, lleva 16 temporadas defendiendo esa camiseta, levantando Copas.

El Club Molina Sport ha presentado una denuncia al respecto. "Estamos esperando que se pronuncie el Consejo Superior de Deportes", indica Alejandro Molina.