Ronda Rousey pensó en el suicidio tras ser noqueada por Holly Holm

Ronda Rousey, la luchadora de artes marciales mixtas, artista y judoka, declaró a que consideró suicidarse tras ser noqueada por su compatriota Holly Holm el pasado noviembre.

Rousey, de 29 años, excampeona de la UFC, organización mundial de las artes marciales mixtas, volvió a ser noticia en Estados Unidos después de ser elegida como una de las tres modelos de la portada de la edición especial de mujeres en bañador que presenta anualmente la revista "Sports Illustrated" y declarar que había pensado en el suicidio.

La luchadora estadounidense fue la invitada de honor en el programa de televisión el Show de Ellen DeGeneres y habló con todo tipo de detalles de lo que sucedió en la pelea ante Holm, que le costó perder el invicto, tras ser derrotada por nocaut e ingresada en un hospital de Melbourne tras recibir una patada en la cabeza.

"Para serte honesta, yo estaba sentada pensando en una esquina del consultorio preguntándome sobre mi futuro si no había sido capaz de conseguir la victoria y comencé a pensar en suicidarme porque me consideraba que no era nada", explicó Rousey.

La persona que le hizo cambiar de pensamientos fue su compañero sentimental, el también peleador estadounidense Travis Browne, que se encontraba junto a ella. "Miré hacia arriba y vi a mi novio, Travis, parado enfrente de mí", señaló Rousey.

"Lo estaba viendo y pensaba, 'necesito tener sus hijos, necesito seguir con vida". Rousey (12-1) le reiteró a DeGeneres que estaba ya preparándose para volver a pelear en la revancha ante Holm, la excampeona mundial de boxeo.

"Siempre es una locura prepararse para cada combate y no todas las cosas son perfectas", valoró Rousey.

"Un aspecto que sí era distinto es que esa fue mi tercera pelea por el título en nueve meses, y yo no creo que nadie haya intentado algo así previamente, lo que no pongo como excusa porque había peleado en peores condiciones, pero la verdad me sentí agotada".

Rousey destacó que cuando se está en los peores momentos de la vida se comienza a pensar en muchas cosas que al final si las analizas con tranquilidad se ayudan a superar los problemas y ser mejor.

"Me puse a pensar en muchas cosas, intentando saber por qué fue que esto sucedió, y yo creo que las peores cosas se convierten en las mejores. Quizás ganar siempre no es lo mejor", subrayó Rousey.

Por su parte, Holm (10-0) va a defender su título en la división del peso gallo (61,2 kilogramos) el 5 de marzo en el UFC 196 que se celebrará en Las Vegas, mientras que Dana White, presidente de la UFC, cree que la excampeona estadounidense podría volver al octógono en noviembre.

"Todos tienen que levantarse de la lona en algún momento, y he tenido que hacerlo varias veces sin que nadie me viera. Quizás tengo que ser el ejemplo para todos al levantarme. Sigo invicta porque estar invicta es una elección. Todos han sufrido derrotas en su vida, pero yo elijo siempre permanecer invicta", agregó Rousey.