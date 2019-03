Phelps vuelve a batir la mejor marca del año en 100 mariposa

El nadador estadounidense Michael Phelps, 18 veces campeón olímpico, ha vuelto a marcar el mejor tiempo del año, esta vez en la prueba de 100 metros mariposa, en los Trials de su país, que se están disputando este fin de semana en la localidad texana de San Antonio (Estados Unidos), después de que el viernes lograse lo propio en el 200 mariposa.

El de Baltimore, ganador de 22 medallas olímpicas, firmó un impresionante tiempo de 50.45 segundos, que mejoraba la marca con la que este sábado Chad le Clos se proclamaba campeón del mundo en esa prueba en los Campeonatos del Mundo de natación de Kazán (50.56). De esta forma, de haber participado en la cita, el crono le hubiese supuesto la presea de oro. Es, por tanto, el tiempo más rápido jamás registrado con un bañador estándar; su compatriota Ian Crocker nadó 50.40 en 2005, antes de la introducción de los trajes de baño de alta tecnología, que fueron prohibidos, posteriormente, en 2010, después de los tiempos mejoraran de manera tan dramática que hicieran imposible comparar épocas.

Le Clos, tras su victoria, bromeó con el récord de 200 mariposa de Phelps. "Hizo un gran tiempo, pero con todo respeto, no es tan difícil hacer eso cuando estás nadando en tu propia casa", dijo. "Estoy muy feliz de que Michael haya vuelto en plena forma. Ahora no podrá decir 'No he estado entrenando', y toda esa basura que ha estado soltando. El año que viene será Muhammed Ali-Joe Frazier", espetó. El estadounidense respondió tras su nueva mejor marca. "Vi los comentarios. Hay un montón de cosas que podría decir, pero no lo haré. Dejé que lo que hago en la piscina hable por mí, así es como siempre he hecho las cosas", indicó. "Estoy de vuelta para trabajar como antes y que valga la pena. No es ciencia espacial, pero hay que trabajar duro. Este es un gran comienzo para mí de cara al próximo año. Pueden pasar muchas cosas en un año, no sólo para mí, sino para el resto también. Espero poder mantener esto en los próximos años", señaló. Phelps ya había marcado el viernes el mejor tiempo del año en 200 mariposa.

En aquella ocasión, paró el crono en 1:52.94 segundos, una marca que de haberla conseguido en Kazán le habría supuesto el oro, ya que el nuevo campeón del mundo de la modalidad, el húngaro Laszlo Cseh, se quedó en 1:53.48 en la final del pasado miércoles. El pasado mes de octubre, la Federación Estadounidense de Natación suspendía a Phelps durante seis meses y le impedía participar en el Mundial de este verano en Kazán (Rusia), después de que el ganador de 22 medallas olímpicas fuese detenido por segunda vez en estado de embriaguez al volante.