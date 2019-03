Olazábal no competirá en el Masters de Augusta por motivos de salud

José María Olazábal no estará en la próxima edición del Masters de Augusta, que se celebra del 7 al 10 de abril. El golfista español se pierde el primer 'major' de la temporada por motivos de salud al no haberse recuperado del brote reumático del Open de España.

2Siento no poder asistir pero aún no estoy bien físicamente. El Masters es muy especial para mí, pisar Magnolia Lane me da paz interior y tranquilidad, algo que no siento en otro lugar. Guardo grandes recuerdos de la primera vez que lo jugué en 1985, no sólo por las dos victorias sino de tanto que lo hace único".

El doble ganador de la chaqueta verde reconoce que no se pone una fecha para su recuperación: "La analítica se mantiene y es buena señal. Lo importante es que remitan los dolores. El proceso es lento y toca ser paciente".