'Miguelín': "Comenzamos el torneo con dudas y nos acabó saliendo un Europeo para enmarcar"

Los cinco jugadores de ElPozo Murcia que se han proclamado campeones de Europa con la selección española de fútbol sala -Miguel Sayago 'Miguelín', Álex Yepes, José Ruiz, Raúl Campos y Rafael García 'Bebe'- han dicho que el torneo ganado en Belgrado ha sido "para enmarcar", "de 10" y "motivo de orgullo".

En rueda de prensa, los 5 jugadores del club con más internacionales en el Europeo, han valorado el triunfo español en la capital serbia, donde el equipo que entrena José Venancio López ganó sus 5 partidos y superó en la final a Rusia por 7-3.

Un día antes de reanudar los entrenamientos con el equipo murciano para el partido liguero del sábado en la pista del Movistar Inter, el ala balear Miguelín, Bota de Oro del torneo junto a Mario Rivillos -ambos con 6 goles y 4 asistencias-, ha dicho que siente "mucho orgullo" por este título, un "gran trabajo de todos en un grupo que es como una gran familia y en el que estar tan unidos tras los contratiempos de las lesiones ha sido clave".

"Comenzamos el torneo con dudas, pero fuimos cogiendo confianza y nos acabó saliendo un Europeo para enmarcar", añadió. Del portugués Ricardo Filipe da Silva, 'Ricardinho', quien ha causado sensación por su espectacular juego, también contra España, ha admitido que "es el mejor", pero ha destacado que España lo es "en lo colectivo".

Tras esta victoria, aparece en el horizonte el Mundial y la ronda clasificatoria de marzo ante Eslovenia. "Tenemos que ser ambiciosos y vamos por el camino correcto", ha declarado.

Álex, Bota de Plata, también con 6 goles aunque con menos asistencias, ha dicho que le ha "costado mucho llegar hasta aquí" y que ha debido "cambiar muchas cosas, mejorar y dar un salto de madurez", pero "ahora hay que disfrutar del momento y valorar el mérito que tiene haber hecho historia siendo la primera selección que ha logrado el título europeo sin ningún nacionalizado".

El ciezano, lejos de conformarse con lo hecho hasta ahora, ha dejado claro que "siempre hay que mejorar".

"Tengo 26 años y espero seguir progresando con ElPozo y con la selección. Yo no soy un fijo en el equipo nacional y no tengo el sitio ganado, aunque mi rol en este Europeo cambió un poco por la lesión de Fernandao", ha subrayado.

El barcelonés José Ruiz ha visto la recompensa después de mucho trabajo lejos de los focos por las lesiones: "Me ha costado mucho llegar, pero estoy muy contento por lo que he podido aportar. Ha sido un Europeo de 10 en el que supimos sobreponernos".

El madrileño Raúl Campos también ha resaltado "el gran trabajo hecho para superar los obstáculos hasta hacer realidad el sueño de ser campeones de Europa".

El de Móstoles ha apuntado como principales dificultades los encuentros ante Portugal de cuartos de final, en el que se dio "un paso adelante", y la semifinal frente a Kazajistán, pues fueron los dos en los que más sufrieron.

Campos, quien en la celebración llevó puesta una camiseta de recuerdo a su compañero Adrián Martínez 'Adri', quien se lesionó antes de disputar el Europeo, se queda con la perseverancia: "Hicimos un buen trabajo y no nos relajamos".

El cordobés Bebe, a quien no se le ha notado que fuera novato en la selección, ha señalado: "La experiencia adquirida en ElPozo compitiendo en muchas finales durante estos años me ha ayudado mucho para estar junto a estos 'cracks' que me lo han puesto más fácil. Tengo que seguir trabajando porque tengo mucho margen de mejora".