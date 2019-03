La exgimnasta McKayla Maroney niega un hackeo a su cuenta tras subir un vídeo sensual a Instagram

McKayla Maroney, gimnasta olímpica y medalla de oro y plata en los Juegos de Londres 2012, ha negado que le hayan hackeado su cuenta de Instagram y hayan publicado un vídeo suyo de carácter erótico, y que fue ella quien lo hizo por voluntad propia.

La gimnasta publicó dos tuits donde explicaba que "sólo estoy siendo yo misma. Si queréis que haga el papel de una supermodelo, inspiraros en que no os hago ni p... caso y haced lo que queráis", haciendo alusión a un tuit que había publicado anteriormente y en el que instaba a que la dejaran de seguir si alguien tenía algún problema con los contenidos que sube a sus redes sociales.

i didn't get hacked. unfollow if u need to. all love https://t.co/tXrCa5J4N8

hey, im just doing me. if u want me to be a role model so bad, get inspired by how i give 0 fcuks and go do u