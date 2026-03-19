Baltasar Gallardo hace historia: primer español en terminar la carrera de mushing más larga del mundo

Baltasar Gallardo ya tiene un sitio en la historia del mushing español. El navarro ha conseguido completar la Finnmarksløpet 600, en Noruega, una de las carreras más duras del planeta y todo un desafío de resistencia en condiciones extremas. Son 600 kilómetros a través del hielo, nieve y el viento junto a un trineo tirado por perros. Un recorrido en el que el frío puede alcanzar hasta los 40 grados bajo cero y donde cada decisión cuenta. Pero si algo define esta prueba, es el trabajo en equipo, porque aquí los verdaderos protagonistas son los perros.

Los huskies siberianos son la clave, Baltasar Gallardo lleva adoptándolos desde hace 34 años y ha construido una relación muy especial con ellos. Aunque son perros preparados para correr desde que nacen, dado su instinto innato, se protege su salud al máximo.

"En la genética está también las ganas de tirar, a veces la gente se cree que estos perros puede hacer esto por obligación", explica Gallardo a Antena 3 Deportes.

Pero únicamente el camino hasta la salida ya es parte del reto. Cada temporada, Baltasar Gallardo recorre miles de kilómetros desde Navarra hasta Noruega en furgoneta, acompañado de sus perros, comida y todo el material necesario. El motivo es que en España, dado el clima, únicamente entrena en tierra y con temperaturas suaves, un contexto muy alejado al del Ártico. Por eso, llega semanas antes para aclimatar al equipo y entrenar sobre el terreno al que se van a enfrentar.

"Es como si un equipo de una división modesta del fútbol, se cuela en una Champions"

Y aun así, el golpe de realidad es inmediato. "Llegamos a estar a casi 34 grados bajo cero, estás al límite de lo aguantable", reconoce el musher navarro. A la dureza del clima se suma un entorno completamente salvaje, donde los encuentros con la fauna son habituales.

"Me he encontrado zorros, linces, alces. Es todo un espectáculo entrenar por aquí", asegura Baltasar Gallardo. En una prueba así, el cuidado de los perros es fundamental. La organización establece controles veterinarios en cada punto de parada y los mushers deben cuidarlos al detalle.

"Debajo de esos calcetines hay una crema especial y tenemos abriguitos para cuando hace mucho frío", cuenta el deportista navarro.

Terminar la Finnmarksløpet ya es una hazaña. Hacerlo siendo el único español, sin apenas opciones de entrenar en nieve, eleva aún más el mérito. "Es como si un equipo de una división modesta del fútbol se cuela en una Champions", resume. Baltasar Gallardo lo ha conseguido. Y lo ha hecho como se construyen las grandes historias: con esfuerzo, constancia y confianza.

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