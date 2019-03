España logra el bronce en gimnasia rítmica en los Mundiales de Stuttgart

El conjunto español de gimnasia rítmica volvió a subirse, diecisiete años después, al podio de la general en un Mundial, tras colgarse hoy la medalla de bronce en la final del concurso completo de los Mundiales que se disputan en la localidad alemana de Stuttgart y en la que Rusia se alzó con el oro.

Una medalla que, en esta ocasión, vendrá acompañada de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río 2016, en los que también tendrá segura su presencia la gimnasta Carolina Rodríguez, que el viernes selló su billete olímpico en la categoría individual. España que logró una puntuación total de 34.900, tras sumar 17.450 puntos tanto en el ejercicio de cinco cintas como en el de dos aros tres mazas, aventajó en 0.118 puntos a Italia, cuarta, a la que de nada le valió la reclamación que presentó para mejorar la nota.

Una protesta que obligó a Sandra Aguilar, Artemi Gavezou, Elena López, Lourdes Mohedano, Alejandra Quereda, las integrantes del quinteto español, a vivir unos angustiosos minutos en espera de conocer si el jurado les privaba o no de la ansiada medalla. Pero las jueces, tras revisar y revisar en vídeo el ejercicio de cinco cintas de Italia, no sólo no mejoró los 17.116 puntos con los que fueron calificadas inicialmente las transalpinas, sino que incluso rebajaron la nota de las italianas, que debieron conformarse finalmente con una nota de 17.066.

Una decisión que permitió a España, campeona del mundo en 1991 y olímpica en 1996, a volver, diecisiete años después, a un podio del concurso general por equipos, tras la plata que logró en 1998 en los Mundiales disputados en Sevilla. "Las niñas tienen calidad y no tengo duda de que este equipo puede ser el primero del mundo. Todo el mundo quiere ver al conjunto de España, así que algo tendremos de especial: estilo, clase, experiencia...", señaló la seleccionadora española Anna Baranova, de origen bielorruso, antes de partir a Stuttgart.

Primera plaza de la que España quedó a 1.300 puntos y que correspondió a otro clásico como Rusia, que ocho años después volvió a subirse a lo más alto del podio, tras imponerse con una nota de 35.266 puntos a Bulgaria, campeona el pasado año, y que en esta ocasión tuvo que conformarse con la medalla de plata con una puntuación de 35.583. El conjunto español, que el pasado año logró la medalla de oro en la modalidad de 10 mazas, tendrá mañana una nueva oportunidad de subir al podio en la finales de cinco cintas, en la que España partirá con la tercera mejor nota, y en la de dos aros y tres mazas, en la que arrancará con el quinto mejor registro.