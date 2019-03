ElPozo gana al Barça y llega a la final de la Copa de España

ElPozo Murcia disputará la 27ª Copa de España de fútbol sala ante el Movistar Inter, tras vencer en la segunda semifinal al Barcelona Lassa por 5-3, en un choque que la escuadra murciana dominó en la segunda mitad, tras una primera muy igualada pero con dominio en el marcador de los azulgrana.

Nada más rodar el balón comenzaron las hostilidades, con un intercambio de golpes que hacía presagiar una espléndida semifinal. José Ruiz mandó al palo un córner botado por Lima. Durante unos minutos ElPozo mantuvo al Barça sujeto en su campo, la meta de Fabio estaba sin estrenar. Sólo Batería parecía capaz de saltarse el guión y desequilibrar la balanza con alguna genialidad.

El orden táctico era riguroso y eficaz en ambos contendientes, hasta que Tolrá dejó solo a Saad, quien erró a la media vuelta y a continuación Alex remataba a las manos de Paco Sedano una bola que había quedado muerta en el área barcelonesa. Posteriormente nuevo error, José Ruiz erró en el saque de un córner, entregó la pelota a Marc Tolrá y en combinación con Wilde, llegó hasta el área de ElPozo, donde marcó a placer el primer gol de la semifinal.

El Barça concluyó la primera mitad en plan dominador. Pero tras detener Fabio un doble penalti a Aicardo, la fortuna sonrió a ElPozo al introducir el balón Saad en su portería tras un disparo de Alex. No obstante, Sergio Lozano restableció el dominio azulgrana en el electrónico con un disparo raso.

Tras el descanso el partido volvió a ser muy intenso porque el Pozo no se rendía, ni mucho menos, y Lima, tras una pisada de Jé, devolvía las tablas. El Barcelona siguió aceptando el reto y poco después Bateria, de falta directa, volvió a adelantar a su equipo. Pero ElPozo estaba muy metido y el internacional español Bebe respondió de inmediato con un tiro a la escuadra que significó el 3-3. El partido volvía a nivelarse salvo en las faltas.

ElPozo se había cargado rápidamente, por lo que los pupilos de Marc Carmona buscaban insistentemente la quinta de los murcianos. Pero apareció uno de los habituales de los grandes momentos, Miguelín, para firmar la remontada de ElPozo con una gran volea. Marc Carmona no tuvo más remedio que jugársela con portero-jugador. Llegaba con peligro su equipo pero también ElPozo envió varios globos a la meta vacía que pudieron sentenciar la semifinal. No obstante, la puntilla no llegó hasta el último minuto por medio de Matteus.