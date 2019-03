David Bustos: "Ya era hora de que me saliera una carrera buena"

David Bustos, subcampeón de Europa de 1.500, se felicitó de que al fin le haya salido "una carrera buena" y explicó que su remontada final respondió a una táctica premeditada.

"Era lo que esperaba. Le dije a mi entrenador: no te preocupes, voy a correr atrás, prefiero guardarme del 1.000 al 1.200 y luego tener fuerza para cambiar y me ha salido bien. Si llego a estar más adelante quizá hubiera podido luchar por el oro, pero si me pasa lo mismo que en semis, igual me adelantan tres o cuatro y no cojo medalla", explicó sobre la táctica elegida.

Bustos vino a luchar por la medalla, "pero en 1.500 nunca se sabe", advirtió.

"Siempre suelo salir rápido, me he colocado arriba pensando que ya me adelantarían, sin desgastar, no he opuesto resistencia cuando lo han hecho, y en cuanto he visto hueco he tirado para adelante. Me ha salido bien. Ya era hora de que me saliera una carrera buena".

"Sé que si tengo ese punto de fuerza y de resistencia soy muy rápido al final. Si me falta eso no soy capaz de hacer este esprint. Al ser una carrera tan lenta entraban en juego mucha gente, pero yo lo prefiero así. Me gusta un ritmo medio, entre 3:38 a 3:40 y sin desgastarme para llegar con mucha fuerza", apuntó.

En un año "de muchos cambios", Bustos ha cambiado de entrenador, "pero a uno, Toni Roig, que conocía desde pequeño", recordó.

"Sabía que me hacían falta cuatro cosillas que él me iba a implementar a la perfección: levantar la cadera, ampliar la zancada, hacer bien el gimnasio con fuerza en arrastre, cosas que echaba un poco de menos. He notado una mejora de la hostia y estoy contentísimo". Sobre el panorama del mediofondo español, dijo que "hay que darle tiempo a los jóvenes".

"Ahora nos toca dar el callo a mí, a (Adel) Mechaal y a la gente de mi generación. Las medallas siempre vienen bien, sobre todo en 1.500, donde siempre hay ansia de medalla". De aquí hasta los Juegos de Río, anota, "hay que seguir entrenando para intentar estar en la final olímpica, que es lo que me hace mayor ilusión.

Ojalá pudiéramos ir tres a los Juegos. Espero que siga la racha así y siga saliendo gente de abajo". Por el momento, la próxima semana piensa correr un 1.500 con el propósito de hacer marca personal, que ahora es de 3:34.77. "Creo que estoy para hacerla, y luego el campeonato de España. Después cargar al máximo y no relajarse para mantener la tensión competitiva de cara a los Juegos".