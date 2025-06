Antonio Benito repite como campeón del mundo de triatlón de larga distancia: "Tenía miedo a un golpe de calor"

El español Antonio Benito López ha conquistado este domingo otra vez el título en el Campeonato del Mundo de triatlón de larga distancia, disputado este 2025 en Pontevedra (España), con un tiempo de 5:33:33 que ha mejorado el 5:40:52 del francés Dylan Magnien y el 5:41:12 del británico William Draper.

Esta modalidad implica 3 km a nado, 120 km en bicicleta y 30 km de carrera a pie, y se integra en el Campeonato del Mundo multideporte. Con 41:35 en el agua, 2:26 en la primera transición, 2:57:28 pedaleando, 3:17 en la segunda transición y 1:48:50 corriendo, Benito revalidó su medalla de oro lograda en 2024 en la prueba élite masculina.

Ganar en casa sabe aún mejor

Lo cierto es que el objetivo de este año era estar lo más arriba posible. Tan arriba acabó que ha vuelto a ser el campeón del mundo de triatlón de larga distancia. Lo ha conseguido en Pontevedra, en casa, y el título... sabe aún mejor: "En línea de meta estaban mi padre, mi pareja, mi entrenador...", cuenta en una conexión con a Antena 3 Deportes.

"Al principio en la bicicleta intenté romper un poco el grupo y controlar que no se escapara nadie"

Tanto en la prueba de natación como en bicileta controló bien a sus rivales y consiguió una ventaja que gestionó hasta el final: "Intenté tener lo más controlada posible la carrera. Al principio en la bicicleta intenté romper un poco el grupo y controlar que no se escapara nadie. Me puse primero ya en el kilómetro 7 de carrera a pie", explica.

Con todo, tuvo momentos complicados por las altas temperaturas del fin de semana: "Mi miedo era que de repente me diera un golpe de calor". En total, tres kilómetros a nado, 120 en bicicleta y 30 kilómetros a pie que completó en poco más de 5 horas y media.

Y todo comenzó por unos problemas de espalda: "Tenía escoliosis y me apuntaron mis padres a nadar". Y desde ahí fue un no parar hasta llegar a ser el mejor del mundo: "Hubo una prueba de triatlón y se me dio bien, fue al campeonato de Castilla-La Mancha y se me dio bien, etc".

Otros españoles

Los también españoles Jordi Montraveta y Mikel Ugarte, con 5:44:57 y de 5:53:44, quedaron respectivamente quinto y undécimo. En la prueba femenina, su compatriota Judith Corachán abandonó sin correr a pie; las francesas Marjolaine Pierré (6:15:50) y Charlène Clavel (6:30:48) fueron oro y bronce, y la polaca Marta Lagownik (6:27:12) ganó la plata.

