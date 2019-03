Carolina Marín, recibida por su familia y por aficionados en su llegada a Madrid

"Estoy contenta de estar en mi casa, en España y de poder ver a mi familia", exclamó la jugadora tras ser recibida por su familia y aficionados, que la recibieron con gritos de 'Carolina, Carolina' y 'Campeona del mundo'.

Además, la onubense confesó que su triunfo ha supuesto "un orgullo" porque hay "mucho trabajo detrás". "He pasado un año muy complicado y momentos difíciles. He superado una lesión que me ha tenido cerca de no ir al Mundial, pero hemos venido con este oro", se congratuló.

"Ha sido más complicado este campeonato, hemos tenido que cambiar los entrenamientos e innovar para intentar llegar en las mejores condiciones posibles. Ha sido un campeonato muy especial porque el pabellón siempre estaba conmigo, no paraba de animarme y me he sentido como en casa", sentenció.