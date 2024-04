Una mujer denuncia el acoso sexual sufrido mientras hacia running: "Ha estado siguiéndome y se ha puesto a hacer cosas obscenas"

En pleno 2024 todavía es habitual, por desgracia, que muchas mujeres sufran episodios de acoso sexual en su día a día. Eso es la que le ha ocurrido a una chica de 30 años de Murcia mientras practicaba running junto a un río. Ella misma ha denunciado lo ocurrido en sus redes sociales, relatando el angustioso y terrible momento que sufrió cuando un chico comenzó a hacer gestos obscenos mientras ella corría.

"Son las 11 de la mañana, estoy corriendo por el río y pasa un chavalín en monopatín. Se me queda mirando y me hace (reproduce un gesto obsceno). Él seguía, yo iba corriendo y él haciéndome eso y cojo y le hago así (una peineta)", relata la joven de 30 años.

La chica explica que el peor momento llegó al llegar a una curva, donde le estaba esperando.

"Pues el tío sigue, yo sigo corriendo a mi ritmo y cuando paso una curva estaba el muy hijo de puta ahí, había escondido el monopatín y me estaba esperando. Yo me he asustado, claro. Se me ha quedado mirando y cuando sigo corriendo yo me he puesto a llamar a mi hermano, con videollamada, yo que sé, me he puesto un poco nerviosa", explica la mujer de 30 años.

"Y nada, luego ha estado siguiéndome y otra vez se ha puesto a hacer cosas obscenas. Tío, pero que puta necesidad, o sea, yo me he guiñado y tengo 30 putos años. Es que me está temblando la mano... Son las once la mañana, voy tranquilamente y me tiene que pasar esto", finaliza el relato la chica entre lágrimas y muy afectada.

Un relato que ha despertado la solidaridad de muchos usuarios que apuntan que son muchas las mujeres que viven episodios similares en su día a día.

"Y así toda la puta vida, además. Es tremendo. Ayer vinieron mis amigas a casa y, por supuesto, todas mandaron mensaje al grupo para decir que habían llegado a las suyas y tranquilizar al resto. No hay derecho", apunta una usuaria en respuesta al vídeo.

"TODAS las mujeres hemos pasado por situaciones angustiosas y peligrosas por el acoso machista. Es intolerable. Las que tenemos hijas sufrimos estrés y preocupación extrema por lo que les pueda pasar", explica otra usuaria.

