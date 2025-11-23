Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Elche - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga

El equipo blanco necesita reaccionar tras el pinchazo en Vallecas y la goleada del Barça ante el Athletic de este pasado sábado. Consulta el horario y dónde ver el partido de la jornada 13 entre Elche y Real Madrid.

Kylian Mbapp&eacute;, en el partido ante el RCD Mallorca

Kylian Mbappé, en el partido ante el RCD MallorcaReuters

El Real Madrid vuelve a la acción después del parón de selecciones y tras haberse dejado dos puntos en su último encuentro liguero ante el Rayo en Vallecas. Los blancos, que además perdieron a Militao por lesión durante el parón, afrontan la visita al Martínez Valero con la presión de ganar tras la victoria del Barça ante el Athletic, que ha dormido igualado a puntos con el Madrid y como líder de la competición.

El Elche, por su parte, enlaza cinco partidos seguidos sin ganar pese a su gran arranque, y ocupa la decimosegunda posición de la tabla, a tres puntos de puestos europeos y con cinco de ventaja respecto al descenso.

Bajas y posibles onces de hoy

En cuanto a las ausencias, los ilicitanos solo tienen una, la de Josan; mientras que en el Real Madrid no podrán disputar el encuentro hasta seis jugadores: Tchouaméni, Alaba, Carvajal, Mastantuono, Rüdiger y Militao.

  • Elche: Dituro; Núñez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Valera, Febas, Aguado, Mendoza; Rafa Mir, André Silva.
  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Ceballos; Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro de la jornada 13 entre Elche y Real Madrid se disputará este domingo 23 de noviembre a las 21:00 en el estadio Martínez Valero. Un partido que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes.

