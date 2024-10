Muere Geoff Capes, exlanzador de peso y dos veces Hombre Más Fuerte del Mundo

Luto en el deporte británico tras confirmarse la muerte a los 75 años de Geoffrey Capes, campeón de lanzamiento de peso de Europa, Gran Bretaña y la Commonwealth; y nombrado en dos ocasiones (1983 y 1985) el Hombre Más Fuerte del Mundo. Geoff Capes, nacido en Spalding, Lincolnshire, el 23 de agosto de 1949, fue uno de los deportistas británicos más populares de las décadas de 1970 y 1980 y representó a Gran Bretaña en tres Juegos Olímpicos.

"La familia de Geoffrey Capes quiere anunciar su triste fallecimiento hoy, 23 de octubre. El mejor lanzador de peso de Gran Bretaña y dos veces el hombre más fuerte del mundo", señala la familia de Geoff Capes un comunicado.

Tras finalizar su paso por la escuela de Gleed Boys' School en Spalding, Capes comenzó a trabajar como carbonero y agricultor. Se dice que llegó a cargar 20 toneladas de patatas en 20 minutos, una muestra de su tremenda fuerza. Todo cambió para Capes cuando el atleta Stuart Storey descubrió este diamante en bruto.

"Capes fue campeón del Reino Unido en lanzamiento de peso en tres ocasiones. Ganó el oro en los Juegos de la Commonwealth de 1974 en Christchurch, donde registró un lanzamiento récord de 20,74 metros. Cuatro años después defendió el título en Edmonton, Canadá", recuerda el diario The Guardian sobre los logros del lanzador de peso británico.

Se colgó dos oros en pista cubierta de Gotemburgo 1974 y Múnich 1976, a las que añadió el bronce logrado en los europeos de Roma en 1974. Capes representó a Gran Bretaña en tres Juegos Olímpicos, siendo sexto en Montreal 1976 y quinto en Moscú 1980. Además, estableció una mejor marca personal de 21,68 metros en 1980

Además, Geoff Capes ganó la competición del Hombre más Fuerte del Mundo en 1983 y 1985, teniendo como rivales a los legendarios Bill Kazmaier y Jón Páll Sigmarsson. "Estaba en desventaja en la competición del Hombre Más Fuerte del Mundo. Puedo decirte eso. Pero los vencí en fuerza natural, velocidad, agilidad y coordinación. Me hizo ganar algo de dinero y me llevó a muchos lugares", señaló hace unos años al diario 'The Telegraph'.

Luto en el deporte británico por la muerte de Capes

La atleta británica ganadora de medalla olímpica, Katharine Merry, reconoció en la red social 'X' que estaba "muy triste de escuchar la noticia del fallecimiento de Geoff Capes".

La Asociación Británica de Atletismo (British Athletics) emitió un comunicado en el que lamentaba el fallecimiento del exlanzador de peso británico.

"La Asociación Británica de Atletismo lamenta la noticia del fallecimiento del ex lanzador de peso británico Geoff Capes. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos en este momento", señala British Athletics en u cuenta de 'X'.

Al margen de su carrera deportiva, Geoff Capes trabajó como policía y fue un reconocido criador de periquitos, lo que le llevó a convertirse en presidente de la Sociedad de Periquitos en 2008.

También apareció en diversos anuncios publicitarios, en uno de los más recordados volcó un coche con sus propias manos. Sus logros deportivos y sus participaciones en el programa infantil 'Blue Peter' y en una serie, le convirtieron en uno de los iconos de la cultura popular británica de finales del siglo XX.

