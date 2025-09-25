El exfutbolista Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

Rubén Gracia Calmache, Cani, se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital zaragozano tras sufrir un ictus hace algo menos de dos semanas, según ha adelantado 'El Periódico de Aragón'.

El exfutbolista de 44 años "evoluciona de manera satisfactoria y progresiva", aunque continúa en cuidados intensivos. Los médicos son optimistas y apuntan a que no tendrá secuelas.

Leyenda del Real Zaragoza

Formado en la cantera zaragocista, Cani debutó en Primera División en mayo de 2002 de la mano de Marcos Alonso. Fue protagonista del ascenso en 2003 y pieza clave del Zaragoza que conquistó la Copa del Rey de 2004 y la Supercopa de España, además de disputar otra final copera en 2006.

Villarreal, Atleti y Deportivo

En 2006 fue traspasado al Villarreal por 8,4 millones, donde permaneció hasta 2015 y disputó más de 300 partidos, incluidos en la Liga de Campeones y la Europa League. En ese periodo también jugó cedido en el Atlético de Madrid en 2015. Posteriormente firmó por el Deportivo de La Coruña y, en 2016, regresó al Zaragoza para cerrar su carrera en 2017.

Tras colgar las botas se integró en la secretaría técnica zaragocista y más tarde colaboró con el Teruel en la coordinación de un acuerdo con el Huesca, antes de alejarse progresivamente del fútbol profesional.

