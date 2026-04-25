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Muere Ángel Sánchez, exfutbolista de la UD Las Palmas, a los 49 años

Se encontraba en cuidados paliativos a causa de una larga enfermedad.

&Aacute;ngel S&aacute;nchez, exfutbolista de la UD Las Palmas

Ángel Sánchez, exfutbolista de la UD Las PalmasX @UDLP_Oficial

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Lucía Hernández
Publicado:

Este viernes, 25 de abril, ha fallecido el exfutbolista Ángel Sánchez a los 49 años, una pérdida que deja de luto al fútbol canario. El exjugador llevaba varios días en cuidados paliativos tras una larga enfermedad.

Sánchez desarrolló gran parte de su carrera en la UD Las Palmas, aunque también jugó en otros equipos del archipiélago como Universidad de Las Palmas o UD Vecindario. Había superado anteriormente un cáncer de piel, pero sufrió una recaída en los últimos meses.

Su fallecimiento ha causado una fuerte conmoción en el deporte canario, donde era una figura muy querida tanto por aficionados como por compañeros, tras una trayectoria muy vinculada al fútbol regional.

Trayectoria amarilla

Llegó a la UD Las Palmas en la temporada 1996-97 y debutó oficialmente el 15 de junio de 1997 ante el CD Toledo en Segunda División. Durante su etapa en el club amarillo disputó 197 partidos oficiales, consolidándose como un centrocampista ofensivo, destacado por su calidad técnica y llegada al área. Defendió su escudo en 33 ocasiones y más de 1.300 minutos.

Tras retirarse como jugador profesional, continuó ligado al fútbol como entrenador en distintos equipos canarios, entre ellos UD Vecindario, Villa de Santa Brígida, Estrella CF, CD Mensajero y San Antonio. También, se incorporó al filial amarillo, Las Palmas C, en Regional Preferente durante la temporada 2016/17, con Álex Castro como ayudante, etapa en la que logró el ascenso a Tercera División y consolidó su trayectoria en los banquillos.

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