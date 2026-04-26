Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

Cuándo puede ser campeón de Liga el Barça

El enésimo tropiezo blanco el pasado viernes y la victoria del Barça en el Coliseum ante el Getafe dejan la Liga totalmente sentenciada ¿Cuándo puede ser campeón el equipo de Flick? ¿Sigue teniendo opciones el Madrid?

Los jugadores del Bar&ccedil;a celebran un gol ante el Getafe (0-2)

Los jugadores del Barça celebran un gol ante el Getafe (0-2)EFE

Publicidad

Cuestión de tiempo, eso es lo que le queda al Barça para certificar su segundo título seguido de Liga y el 29 de su historia. La victoria de los azulgrana este pasado sábado en el Coliseum ante el Getafe (0-2), unido a un nuevo tropiezo blanco el viernes ante el Betis (1-1 con gol de Bellerín en la última jugada) han dejado absolutamente finiquitada la pelea por la Liga 2025-2026.

El equipo de Flick aprovechó el enésimo desliz del Real Madrid para tomar el Coliseum con goles de Fermín y Rashford en un estadio en el que enlazaban cinco pinchazos consecutivos (cuatro empates y una derrota) y donde no ganaban desde 2019.

11 puntos de diferencia con 15 por jugarse

Una victoria que deja a los culés con 85 puntos por los 74 de los merengues y con solo cinco fechas por delante (15 puntos en juego). Ahora bien, la incógnita está en si la Liga puede decidirse en el Clásico o incluso el próximo fin de semana...

El Barça puede ser campeón la próxima jornada

Son 11 los puntos que separan a Barça y Madrid, por lo que si el equipo de Flick se impone a Osasuna en el Sadar el próximo sábado 2 de mayo la ventaja se ampliaría a 14, teniendo que jugar el Madrid al día siguiente en Cornellá ante el Espanyol. Por lo tanto, en caso de que los azulgranas ganen a los rojillos y los merengues empaten o pierdan ante los pericos la Liga será ya matemáticamente del Barça, momento en el que entraría el debate de si el Madrid debe hacer pasillo a su eterno rival en el Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou.

El Madrid tiene que ganar a Espanyol y Barça para evitar la 'humillación' en el Camp Nou

Por contra, si ganan Barça y Madrid la próxima jornada todo se decidirá en el Clásico, y los de Arbeloa solo podrían salir de ahí con vida si ganan en el Camp Nou (la diferencia se quedaría en 8 puntos quedando nueve por jugar). A los de Flick les vale empatar o ganar para celebrar el título de Liga con su gente y ante su eterno rival.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Álvaro Arbeloa: "Fue un error grave del árbitro, nos privaron de estar en semifinales"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Muere Eneramo, exfutbolista de Besiktas

Muere Eneramo, exfutbolista de Besiktas, a los 40 años por un paro cardiaco en pleno partido

Sabastian Sawe

Histórica maratón de Londres: ¡Sawe y Kejelcha bajan de las dos horas!

Los jugadores del Barça celebran un gol ante el Getafe (0-2)

Cuándo puede ser campeón de Liga el Barça

Ángel Sánchez, exfutbolista de la UD Las Palmas
Fútbol

Muere Ángel Sánchez, exfutbolista de la UD Las Palmas, a los 49 años

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz
Ciclismo

Muere el ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz a los 30 años

Carlos Alcaraz, en la final de Montecarlo ante Sinner
Tenis

Carlos Alcaraz renuncia a jugar en Roland Garros: "Lo más prudente es ser cautos y no participar"

El murciano no defenderá su corona en Roland Garros por su lesión en la muñeca derecha.

Vinícius y Gianluca Prestianni, en el duelo de ida en Lisboa
Fútbol

La UEFA sanciona con seis partidos a Gianluca Prestianni por "comportamiento discriminatorio"

Ya hay castigo para el futbolista argentino del Benfica tras su incidente con Vinícius en Lisboa.

Leopoldo Luque, a su llegada al juzgado en San Isidro, en Buenos Aires

El médico que certificó la muerte de Maradona: "Presentaba rigidez mandibular y livideces cadavéricas"

Courtois, Nadal, Bellingham y Sinner, en pista de tenis en el Bernabéu

Así se construyó la pista de entrenamiento del Mutua Madrid Open en el Bernabéu

Gabriele Vaccaro, en una fotografía en su cuenta de Instagram

Asesinan a un futbolista italiano de 25 años con un destornillador tras una pelea por unas pizzas

Publicidad