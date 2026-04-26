Cuándo puede ser campeón de Liga el Barça

Cuestión de tiempo, eso es lo que le queda al Barça para certificar su segundo título seguido de Liga y el 29 de su historia. La victoria de los azulgrana este pasado sábado en el Coliseum ante el Getafe (0-2), unido a un nuevo tropiezo blanco el viernes ante el Betis (1-1 con gol de Bellerín en la última jugada) han dejado absolutamente finiquitada la pelea por la Liga 2025-2026.

El equipo de Flick aprovechó el enésimo desliz del Real Madrid para tomar el Coliseum con goles de Fermín y Rashford en un estadio en el que enlazaban cinco pinchazos consecutivos (cuatro empates y una derrota) y donde no ganaban desde 2019.

11 puntos de diferencia con 15 por jugarse

Una victoria que deja a los culés con 85 puntos por los 74 de los merengues y con solo cinco fechas por delante (15 puntos en juego). Ahora bien, la incógnita está en si la Liga puede decidirse en el Clásico o incluso el próximo fin de semana...

El Barça puede ser campeón la próxima jornada

Son 11 los puntos que separan a Barça y Madrid, por lo que si el equipo de Flick se impone a Osasuna en el Sadar el próximo sábado 2 de mayo la ventaja se ampliaría a 14, teniendo que jugar el Madrid al día siguiente en Cornellá ante el Espanyol. Por lo tanto, en caso de que los azulgranas ganen a los rojillos y los merengues empaten o pierdan ante los pericos la Liga será ya matemáticamente del Barça, momento en el que entraría el debate de si el Madrid debe hacer pasillo a su eterno rival en el Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou.

El Madrid tiene que ganar a Espanyol y Barça para evitar la 'humillación' en el Camp Nou

Por contra, si ganan Barça y Madrid la próxima jornada todo se decidirá en el Clásico, y los de Arbeloa solo podrían salir de ahí con vida si ganan en el Camp Nou (la diferencia se quedaría en 8 puntos quedando nueve por jugar). A los de Flick les vale empatar o ganar para celebrar el título de Liga con su gente y ante su eterno rival.

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