Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Italia

Asesinan a un futbolista italiano de 25 años con un destornillador tras una pelea por unas pizzas

Gabriele Vaccaro, jugador del ASD Castrumfavara, fue apuñalado mortalmente en el cuello en un parking de Pavía en la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de abril. Un joven de 16 años, detenido como autor del asesinato.

Gabriele Vaccaro, en una fotograf&iacute;a en su cuenta de Instagram

Gabriele Vaccaro, en una fotografía en su cuenta de InstagramIG: Gabriele Vaccaro

Publicidad

Luto y consternación en el fútbol italiano por la trágica muerte de Gabriele Vaccaro, un joven de 25 años natural de Favara (Agrigento) y que jugaba en el ASD Castrumfavara. Las informaciones de varios medios italianos explican que Vaccaro fue apuñalado con un destornillador o punzón en el cuello tras una discusión en un parking en la zona de Cattaneo, cerca del centro histórico de Pavía en la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de abril.

El medio La provincia Pavese detalla lo ocurrido señalando que la agresión se produjo después de que Gabriele Vaccaro junto a dos amigos regresaran al coche tras comprar unas pizzas. "En ese momento se habría acercado otro grupo de personas: tras un intercambio de bromas, se activó la agresión", informa el citado medio.

"Uno de los atacantes sacó un arma, que podría ser un cuchillo o, más probablemente, un destornillador o punzón. Las primeras investigaciones realizadas en el cuerpo de la joven víctima irían en esa dirección, porque las heridas serían compatibles con un objeto afilado y puntiagudo, que no causaba grandes laceraciones visibles en el exterior. El joven de 25 años recibió un tajo en el cuello. En la pelea, un amigo también resultó herido en el abdomen y actualmente hospitalizado, su estado no sería grave", informa La provincia Pavese.

Los dos amigos que acompañaban a Gabriele Vaccaro decidieron llevar al joven futbolista de 25 años a casa, al pensar que la herida no era tan grave y podrían taponarla. Pero al darse cuenta de la gravedad de la herida solicitaron ayuda y llamaron al 118 y la Policía, según informa el medio Leggo. El joven falleció en la policlínica de San Matteo, donde fue trasladado en ambulancia de urgencia.

"Estamos sin palabras, incrédulos, destrozados por el dolor"

En Favara, municipio de origen de Gabriele Vaccaro, el alcalde declaró luto, y el ASD Castrum Favara, club de fútbol donde el joven jugaba como lateral derecho, también se sumó a las condolencias a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.

"Descanse en paz Gabriele. Estamos sin palabras, incrédulos, destrozados por el dolor. Su asesinato ocurrido anoche en Pavía golpea no solo a la familia, sino a toda la comunidad y al mundo del fútbol. Gabriele, al igual que los hermanos Gerlando y Totò, fue un jugador nuestro en las filas de la Pro Favara", indica el club italiano.

"Lo recordamos, no solo por sus habilidades deportivas, sino por su educación. Esta tarde, en señal de duelo, suspendemos la habitual animación musical con el DJ programada en el "Bruccoleri" en el antes del partido y en el entretiempo. A la familia Vaccaro, el más sincero abrazo de parte de CastrumFavara", reza el comunicado del ASD Castrum Favara.

Un joven de 16 años ha sido detenido por el asesinato de Gabriele Vaccaro e interrogado en el Instituto penal para menores Cesare Beccaria.

"El chico respondió a las preguntas del juez, se ha convalidado la detención y se ha reservado sobre la medida cautelar", informaron Barbara Ricotti y Filippo Beolchini, abogados del chico al finalizar el interrogatorio,

"Está muy afectado y ha sido colaborativo, respondiendo a todas las preguntas del juez. El chico se encuentra muy mal, no puede dormir ni comer, ha mostrado arrepentimiento", apuntan los letrados del presunto asesino de Gabriele Vaccaro.

El alcalde de Pavía, donde ocurrió el terrible asesinato de Gabriele Vaccaro, ha mostrado su pésame y consternación por lo ocurrido.

"No hay palabras para describir la consternación que se siente ante una joven vida truncada por un gravísimo acto criminal", escribió en Facebook el alcalde de la ciudad lombarda, Michele Lissia, quien se solidarizo "con la familia de Gabriele, sus amigos, las personas que lo querían y toda la comunidad de Favara: a ellos expreso todo el pésame y el afecto de la ciudad de Pavía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lamine Yamal sufre una rotura en el bíceps femoral, se pierde el resto de la temporada pero llegará al Mundial

Lamine Yamal se rompe y todo apunta a que se perderá lo que resta de temporada, peligra el Mundial 2026

Publicidad

Deportes

Courtois, Nadal, Bellingham y Sinner, en pista de tenis en el Bernabéu

Así se construyó la pista de entrenamiento del Mutua Madrid Open en el Bernabéu

Gabriele Vaccaro, en una fotografía en su cuenta de Instagram

Asesinan a un futbolista italiano de 25 años con un destornillador tras una pelea por unas pizzas

Lamine Yamal, en el momento de marcharse lesionado ante el Celta

Lamine Yamal, sobre su lesión: "Duele más de lo que puedo explicar"

Imagen de la pareja
Maratón

De cruzar la meta en Boston a decir “sí quiero”: la pedida más inesperada del maratón

Donald Trump pide a la FIFA que Italia ocupe el puesto de Irán en el Mundial 2026
MUNDIAL

Donald Trump pide a la FIFA que Italia ocupe el puesto de Irán en el Mundial 2026

Lamine Yamal se rompe y todo apunta a que se perderá lo que resta de temporada, peligra el Mundial 2026
FC Barcelona

Lamine Yamal sufre una rotura en el bíceps femoral, se pierde el resto de la temporada pero llegará al Mundial

El '10' azulgrana se lesionó tras marcar el penalti de la victoria ante en RC Celta de Vigo y tras las pruebas realizadas esta mañana, se ha confirmado la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se pierde lo que resta de temporada y está previsto que llegue al Mundial.

Samu López habla con Carlos Alcaraz durante un entrenamiento en Melbourne
Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz: "Por lo menos ahora ya puedo opinar. Eso creo que es importante"

El murciano ha desvelado cómo ha cambiado la relación con su equipo con el paso de los años.

Neymar durante el juicio en la Audiencia de Barcelona, el pasado 17 de octubre de 2022

El Supremo confirma la absolución de Rosell, Bartomeu y Neymar por el traspaso del brasileño

Simone Vagnozzi, junto a Sinner y Cahill tras la final de Montecarlo

Simone Vagnozzi, entrenador de Sinner: "Alcaraz te mete en problemas y te empuja a mejorar"

Isco, en un partido del Betis

Isco: "Me dijeron que no sabían si iba a poder volver a jugar al fútbol"

Publicidad