Asesinan a un futbolista italiano de 25 años con un destornillador tras una pelea por unas pizzas

Luto y consternación en el fútbol italiano por la trágica muerte de Gabriele Vaccaro, un joven de 25 años natural de Favara (Agrigento) y que jugaba en el ASD Castrumfavara. Las informaciones de varios medios italianos explican que Vaccaro fue apuñalado con un destornillador o punzón en el cuello tras una discusión en un parking en la zona de Cattaneo, cerca del centro histórico de Pavía en la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de abril.

El medio La provincia Pavese detalla lo ocurrido señalando que la agresión se produjo después de que Gabriele Vaccaro junto a dos amigos regresaran al coche tras comprar unas pizzas. "En ese momento se habría acercado otro grupo de personas: tras un intercambio de bromas, se activó la agresión", informa el citado medio.

"Uno de los atacantes sacó un arma, que podría ser un cuchillo o, más probablemente, un destornillador o punzón. Las primeras investigaciones realizadas en el cuerpo de la joven víctima irían en esa dirección, porque las heridas serían compatibles con un objeto afilado y puntiagudo, que no causaba grandes laceraciones visibles en el exterior. El joven de 25 años recibió un tajo en el cuello. En la pelea, un amigo también resultó herido en el abdomen y actualmente hospitalizado, su estado no sería grave", informa La provincia Pavese.

Los dos amigos que acompañaban a Gabriele Vaccaro decidieron llevar al joven futbolista de 25 años a casa, al pensar que la herida no era tan grave y podrían taponarla. Pero al darse cuenta de la gravedad de la herida solicitaron ayuda y llamaron al 118 y la Policía, según informa el medio Leggo. El joven falleció en la policlínica de San Matteo, donde fue trasladado en ambulancia de urgencia.

"Estamos sin palabras, incrédulos, destrozados por el dolor"

En Favara, municipio de origen de Gabriele Vaccaro, el alcalde declaró luto, y el ASD Castrum Favara, club de fútbol donde el joven jugaba como lateral derecho, también se sumó a las condolencias a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.

"Descanse en paz Gabriele. Estamos sin palabras, incrédulos, destrozados por el dolor. Su asesinato ocurrido anoche en Pavía golpea no solo a la familia, sino a toda la comunidad y al mundo del fútbol. Gabriele, al igual que los hermanos Gerlando y Totò, fue un jugador nuestro en las filas de la Pro Favara", indica el club italiano.

"Lo recordamos, no solo por sus habilidades deportivas, sino por su educación. Esta tarde, en señal de duelo, suspendemos la habitual animación musical con el DJ programada en el "Bruccoleri" en el antes del partido y en el entretiempo. A la familia Vaccaro, el más sincero abrazo de parte de CastrumFavara", reza el comunicado del ASD Castrum Favara.

Un joven de 16 años ha sido detenido por el asesinato de Gabriele Vaccaro e interrogado en el Instituto penal para menores Cesare Beccaria.

"El chico respondió a las preguntas del juez, se ha convalidado la detención y se ha reservado sobre la medida cautelar", informaron Barbara Ricotti y Filippo Beolchini, abogados del chico al finalizar el interrogatorio,

"Está muy afectado y ha sido colaborativo, respondiendo a todas las preguntas del juez. El chico se encuentra muy mal, no puede dormir ni comer, ha mostrado arrepentimiento", apuntan los letrados del presunto asesino de Gabriele Vaccaro.

El alcalde de Pavía, donde ocurrió el terrible asesinato de Gabriele Vaccaro, ha mostrado su pésame y consternación por lo ocurrido.

"No hay palabras para describir la consternación que se siente ante una joven vida truncada por un gravísimo acto criminal", escribió en Facebook el alcalde de la ciudad lombarda, Michele Lissia, quien se solidarizo "con la familia de Gabriele, sus amigos, las personas que lo querían y toda la comunidad de Favara: a ellos expreso todo el pésame y el afecto de la ciudad de Pavía".