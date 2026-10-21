Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

PSG

Kvaratskhelia se rompe el ligamento cruzado ante el Barça: el PSG le pierde para el resto de la temporada

El extremo georgiano tendrá que pasar por quirófano tras lesionarse la rodilla derecha durante el partido de Champions contra el Barcelona. Luis Enrique también pierde por lesión a Dembélé y Marquinhos.

Kvaratskhelia al ser sustituido por su lesión ante el Barça

Kvaratskhelia al ser sustituido por su lesión ante el Barça EP

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Durísimo golpe para el Paris Saint-Germain y Luis Enrique. El extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que pasar por quirófano después de lesionarse durante el partido de Champions League frente al Barcelona.

El club parisino ha confirmado este miércoles el alcance de la lesión mediante un comunicado oficial en el que anuncia que el futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

"Khvicha Kvaratskhelia, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido contra el FC Barcelona, se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días", informó el PSG.

Aunque la entidad francesa no ha concretado los plazos de recuperación, este tipo de lesiones suelen requerir entre nueve y doce meses de baja, por lo que todo apunta a que el georgiano no volverá a jugar en lo que resta de temporada.

Disputa con Xavi Espart

La lesión se produjo durante el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League entre el PSG y el Barcelona.

Kvaratskhelia tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 59 después de una acción en la que disputó el balón con el lateral azulgrana Xavi Espart. El extremo georgiano quedó tendido sobre el césped y no pudo apoyar la pierna derecha, lo que hizo saltar las alarmas sobre la gravedad de sus molestias.

Las pruebas médicas posteriores confirmaron los peores pronósticos: rotura del ligamento cruzado anterior y necesidad de intervención quirúrgica.

La baja supone un importante contratiempo para Luis Enrique, que pierde a uno de sus futbolistas más desequilibrantes en un momento clave de la temporada, con el PSG inmerso en la pelea por los títulos nacionales y europeos.

Dembélé y Marquinhos, también lesionados

La lesión de Kvaratskhelia no es la única mala noticia para el conjunto parisino. El PSG también ha confirmado las bajas de Ousmane Dembélé y Marquinhos, que estarán apartados de los terrenos de juego durante "las próximas semanas".

El atacante francés sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, mientras que el defensa brasileño presenta molestias musculares en el muslo derecho.

Ambos futbolistas se suman así a la enfermería del PSG, que afrontará sus próximos compromisos con tres bajas importantes en diferentes líneas del equipo.

Un problema para Luis Enrique

La lesión de Kvaratskhelia llega en un momento especialmente delicado para el PSG, que había comenzado la Champions League con dos victorias en sus dos primeros encuentros y afrontaba el duelo frente al Barcelona como uno de los grandes partidos de la fase liga.

La pérdida del internacional georgiano obligará a Luis Enrique a buscar alternativas ofensivas para afrontar el resto de la temporada, mientras que las ausencias de Dembélé y Marquinhos también reducirán sus opciones en ataque y defensa durante las próximas semanas.

Por ahora, el PSG no ha anunciado una fecha concreta para el regreso de Kvaratskhelia, que deberá pasar por quirófano y afrontar posteriormente un largo proceso de rehabilitación.

El peligro de entrenar con el algoritmo: seis de cada diez vídeos de fitness contienen errores o ejercicios lesivos

Un ejercicio de gimnasio publicado en redes sociales

Publicidad

Deportes

Kvaratskhelia al ser sustituido por su lesión ante el Barça

Kvaratskhelia se rompe el ligamento cruzado ante el Barça: el PSG le pierde para el resto de la temporada

Alba Silva y Sergio Rico

Las claves del brutal asalto a la casa de Sergio Rico: atado a una silla mientras cenaba con su familia

El tifo 'masacre a la parisina' en el Parque de los Príncipes

El Barcelona denunciará a la UEFA el 'sangriento' tifo del PSG en Champions League

La jugadora italiana de baloncesto Anna Mellano
Baloncesto

Muere a los 17 años Anna Mellano, gran promesa del baloncesto italiano

Jude Bellingham celebra un gol con el Real Madrid
Champions League

Real Madrid - RB Leipzig: Horario, posibles onces y dónde en directo el partido de la Champions League

Vitinha celebra su gol ante el Barcelona
Champions League

El PSG ejerce de campeón y acaba con la imbatibilidad del Barcelona (4-2)

Primera derrota de la temporada del Barça de Flick ante un PSG superior. Doué, Lucas, Vitinha y Fabian marcaron para el actual campeón de Europa. Los goles de Espart y Lamine no evitan el primer traspié del curso.

Alba Silva y Sergio Rico en una imagen de archivo
Robo

Asaltan la casa de Sergio Rico en las afueras de Sevilla con su familia dentro

Un grupo de cinco encapuchados asaltó el chalet del portero sevillano durante la noche del lunes. Sergio Rico estaba en la casa junto a su esposa Alba Silva y sus hijos.

Dani Alves

Dani Alves y su dupla con Messi: "Es mejor la mía con Cristo"

Joan Laporta, en una imagen de archivo

Joan Laporta y la acción de Güler ante Peque: "Tiene su miga"

Un ejercicio de gimnasio publicado en redes sociales

El peligro de entrenar con el algoritmo: seis de cada diez vídeos de fitness contienen errores o ejercicios lesivos

Publicidad