Kvaratskhelia se rompe el ligamento cruzado ante el Barça: el PSG le pierde para el resto de la temporada

Durísimo golpe para el Paris Saint-Germain y Luis Enrique. El extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que pasar por quirófano después de lesionarse durante el partido de Champions League frente al Barcelona.

El club parisino ha confirmado este miércoles el alcance de la lesión mediante un comunicado oficial en el que anuncia que el futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

"Khvicha Kvaratskhelia, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido contra el FC Barcelona, se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días", informó el PSG.

Aunque la entidad francesa no ha concretado los plazos de recuperación, este tipo de lesiones suelen requerir entre nueve y doce meses de baja, por lo que todo apunta a que el georgiano no volverá a jugar en lo que resta de temporada.

Disputa con Xavi Espart

La lesión se produjo durante el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League entre el PSG y el Barcelona.

Kvaratskhelia tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 59 después de una acción en la que disputó el balón con el lateral azulgrana Xavi Espart. El extremo georgiano quedó tendido sobre el césped y no pudo apoyar la pierna derecha, lo que hizo saltar las alarmas sobre la gravedad de sus molestias.

Las pruebas médicas posteriores confirmaron los peores pronósticos: rotura del ligamento cruzado anterior y necesidad de intervención quirúrgica.

La baja supone un importante contratiempo para Luis Enrique, que pierde a uno de sus futbolistas más desequilibrantes en un momento clave de la temporada, con el PSG inmerso en la pelea por los títulos nacionales y europeos.

Dembélé y Marquinhos, también lesionados

La lesión de Kvaratskhelia no es la única mala noticia para el conjunto parisino. El PSG también ha confirmado las bajas de Ousmane Dembélé y Marquinhos, que estarán apartados de los terrenos de juego durante "las próximas semanas".

El atacante francés sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, mientras que el defensa brasileño presenta molestias musculares en el muslo derecho.

Ambos futbolistas se suman así a la enfermería del PSG, que afrontará sus próximos compromisos con tres bajas importantes en diferentes líneas del equipo.

Un problema para Luis Enrique

La lesión de Kvaratskhelia llega en un momento especialmente delicado para el PSG, que había comenzado la Champions League con dos victorias en sus dos primeros encuentros y afrontaba el duelo frente al Barcelona como uno de los grandes partidos de la fase liga.

La pérdida del internacional georgiano obligará a Luis Enrique a buscar alternativas ofensivas para afrontar el resto de la temporada, mientras que las ausencias de Dembélé y Marquinhos también reducirán sus opciones en ataque y defensa durante las próximas semanas.

Por ahora, el PSG no ha anunciado una fecha concreta para el regreso de Kvaratskhelia, que deberá pasar por quirófano y afrontar posteriormente un largo proceso de rehabilitación.