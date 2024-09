GP de Singapur de Fórmula 1: sigue en directo la carrera de Fernando Alonso y Carlos Sainz en Marina Bay

El español de 43 años ya sumó 8 puntos en el pasado GP de Azerbaiyán pese a tener un coche que estaba para ser 13 o 14. Ayer se sacó una vuelta mágica de la chistera y con un punto de suerte por los errores de los Ferrari pudo adjudicarse una séptima posición de parrilla que sabe a oro. Hoy, por contra, tendrá muy complicado llevarse algún punto porque Leclerc y Sainz tienen mucho más ritmo, e incluso Pérez, 13º, o los Williams, 11 y 12º, son más rápidos que el Aston en carrera.

No obstante, en Marina Bay no es fácil adelantar, lo importante es salir bien y ganar alguna posición. Después, obviamente, tener buen ritmo, ser eficientes y rápidos en los boxes y, por supuesto, no irse contra el muro.