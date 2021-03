¿Al nivel de Hamilton, Verstappen y Vettel? Atención a la respuesta de Fernando Alonso antes de su regreso a la F1

Fernando Alonso siempre es directo y sincero. El bicampeón del mundo de F1 no se suele esconder a la hora de responder a las preguntas de los periodistas, algo que ha demostrado una vez más en una entrevista a la BBC.

A dos días de volver a experimentar un fin de semana de Gran Premio de F1, Fernando Alonso ha atendido a la cadena británica BBC y en dicha entrevista ha dejado claro que vuelve sin complejos.

Fernando Alonso ha elogiado a Hamilton o Vettel, de los que ha dicho "todavía tenemos a los campeones, que estaban ya aquí hace dos años, Además, ha ensalzado a Verstappen.

"Verstappen, aunque es uno de los que pertenece a la generación joven, lleva corriendo delante ya cuatro o cinco años, así que creo que tenemos una parrilla muy competitiva y que va a ser un reto enfrentarse con todo el mundo en pista. Va a ser genial, tengo ganas. Hay algunos talentos jóvenes que han mostrado un gran rendimiento en categorías inferiores", ha explicado Fernando Alonso.

Alonso: Vuelvo con la esperanza de hacerlo bien y de aspirar a ganar carrerasy ojalá campeonatos"

Ante esa respuesta, el periodista pregunta sin rodeos al asturiano si cree que es igual de bueno que Hamilton, Vettel o Verstappen y la respuesta es contundente: "No, soy mejor".

"Vuelvo con la esperanza de hacerlo bien y de aspirar a ganar carreras y ojalá campeonatos, sabiendo que este año no será posible porque el reglamento es básicamente el mismo y no hay milagros aquí, pero en 2022 pude haber una opción, que se mueva un poco la parrilla con el nuevo reglamento y nosotros seamos uno de los que cambian, pero para eso hay que trabajar muy duro este año", explica Fernando Alonso.

En la entrevista con la BBC, Fernando Alonso también recuerda su accidente de bici en Lugano.

"Al final tuve suerte. Estaba preocupado porque ya llevo esperando toda la mitad de 2020 y obviamente, me estaba preparando para la presentación del equipo, para el primer test y de repente, te ves en un hospital tras un accidente en bicicleta y no sabes cuánto te va a llevar recuperarte, pero la primera respuesta de los médicos fue que en una semana o diez días debería estar listo para volver. Así que tuve que quedarme en casa un día sin mucha actividad, pero mi temporada no se verá afectada. Me siento afortunado", asegura Alonso.

