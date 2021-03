Fernando Alonso, "muy emocionado" ante su regreso a la F1: "Ha habido mucha preparación para este momento"

Fernando Alonso ya cuenta las horas para volver a experimentar una jornada de entrenamientos libres, una clasificación y, en especial, una carrera de Fórmula 1. El Mundial de F1 2021 arranca este viernes en el trazado de Sakhir, con el GP de Baréin.

Fernando Alonso regresa a la máxima competición del automovilismo tras dos temporadas fuera del Gran Circo y lo hace a los mandos del Alpine, la antigua escudería Renault, rebautizada para esta temporada.

Fernando Alonso ha reconocido estar "muy emocionado" ante su inminente regreso este fin de semana en Baréin.

"Ha habido mucha preparación para este momento, no solo con el equipo durante las pruebas y el trabajo realizado en ambas fábricas durante el período invernal, sino también personalmente. Desde que acepté unirme al equipo Alpine, me he esforzado mucho para estar preparado tanto física como mentalmente para esta temporada", explicó Alonso en unas declaraciones a Alpine.

Fernando Alonso brilla en los test antes de su regreso a la F1

El asturiano ha incidido en la idea que durante este tiempo "fuera de la Fórmula Uno" ha aprendido de los diferentes estilos de conducción en carreras tan dispares como el Rally Dakar o las 24 horas de Le Mans. Además, Alonso ha subrayado que está "muy motivado" ante la "temporada desafiante que hay por delante".

"Fue divertido estar al volante de un coche de Fórmula Uno durante los test, pero ahora no puedo esperar para correr", confesó el doble campeón del mundo.