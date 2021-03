Fernando Alonso lanza un aviso: "Soy un piloto más completo que hace dos años"

Fernando Alonso está como un león enjaulado, esperando para regresar a su hábitat natural: la Fórmula 1. El asturiano, que no pudo estar en la presentación de su nuevo monoplaza, regresa a la F1 tras dos años de ausencia pero, según su opinión, con más experiencia y siendo mejor piloto.

"Quiero mejorar aún más como piloto. Aprendí mucho de estos dos años fuera del deporte y quiero consolidar esas experiencias y aplicarlas a la Fórmula Uno. He podido aprender diferentes filosofías, técnicas de conducción y ética laboral que me convierten en un piloto más completo", explicó Fernando Alonso.

El asturiano se mostró muy emocionado con su nuevo monoplaza y explicó lo que supone volver a la F1 con la escudería con la que logró sus dos títulos mundiales (2005 y 2006).

"Esta es una oportunidad fantástica para nosotros. Logramos tanto juntos en el pasado que nuestras vidas estarán vinculadas para siempre, así que trabajar de nuevo con la gente de Enstone y Viry realmente me motiva, porque tengo mucho respeto y confianza en esta organización", reconoció Alonso.

Sobre su nuevo monoplaza, Alonso asegura: "Ha sido un invierno difícil para todos debido a las restricciones covid. En la fábrica la mayoría de nuestros ingenieros tuvieron que trabajar desde casa, así que hemos estado siguiendo el progreso del coche en reuniones virtuales. El equipo ha hecho una enorme cantidad de trabajo en este proyecto y todos estamos orgullosos de lo que se ha logrado. Ahora estamos listos para tomar las correr".

Fernando Alonso también fue cuestionado por los objetivos con Alpine para 2021.

"Me siento muy bien y en mejor forma que nunca antes, tanto física como mentalmente. Me he estado preparando para este regreso desde hace bastante tiempo y tengo una nueva motivación. Estoy listo. Normalmente pienso que cada piloto necesita tres o cuatro carreras para optimizar todo en un coche nuevo, tal vez un poco más si cambias de equipo o si eres nuevo en la F1. Para estar al 100% puede que sean necesarias al menos las primeras dos carreras, pero es lo mismo para todos. También tuve un pequeño contratiempo con el accidente de bicicleta, pero afortunadamente la preparación y mi estado físico no se verán afectados y estoy listo para comenzar", explicó Alonso.

