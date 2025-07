Fernando Alonso, durísimo con Aston Martin: "Siempre os sale mal conmigo, la próxima vez..."

Fernando Alonso, pese a finalizar noveno en el GP de Silverstone, mostró su descontento tras la carrera, y también mientras esta se disputaba, llegando a mandar un duro mensaje a sus ingenieros: "Es una locura, siempre os sale mal conmigo (las paradas)".

Alonso, a Aston Martin: "Siempre os sale mal conmigo..."

El problema esta vez estuvo en el tempo a la hora de entrar en boxes, muy tarde la primera vez y demasiado pronto la segunda. Fernando ha 'perdonado' la primera porque iba en un tren con Hamilton y Russell y debido al cambiante tiempo en Silverstone todos se equivocaron, pero no la segunda...

"En la segunda parada perdí 25 segundos"

Después de que pasaran mil cosas en la carrera y cuando marchábamos por la vuelta 38, Aston Martin paró a Fernando para intentar dar la sorpresa y pasar de neumáticos intermedios a secos cuando el tiempo de crossover (cambio) se acercaba. Sin embargo, fue demasiado pronto: "Perdí 25 segundos", dijo a DAZN refiriéndose a esas vueltas en las que la pista todavía tenía muchos tramos mojados. Mercedes también cayó en el error con Russell.

Una oportunidad perdida

Apenas unos giros después el resto de la parrilla comenzó a parar (cuando debían) y ahí se confirmó el error de Aston Martin. Pese a todo, la única ventaja de Alonso es que ya tenía calientes los neumáticos e iba con cierta ventaja sabiendo los puntos más complicados del circuito, le valió para pasar de la última posición a la octava tras adelantar a Albon, pero en las últimas vueltas el ritmo cayó en picado y el tailandés le pasó a falta de apenas unos metros: "Ha sido una carrera mala, he disfrutado conduciendo pero cuando ocurren estas cosas y hay estas condiciones cambiantes me gustaría que acertemos y paremos como los demás la próxima vez".

Alonso, en la entrevista con DAZN en pleno paddock, dijo directamente que en el futuro prefiere parar cuando lo haga su compañero: "Voy a parar cuando pare Lance, porque en estas situaciones suelen acertar bastante más". Salió séptimo y finalizó noveno sumando dos puntos.

Aston sí acierta con Stroll

En cambio, la escudería británica sí que acertó en la estrategia de Lance Stroll. El canadiense partió 18º en parrilla, ganó seis posiciones en parrilla y fue el primero que entró a boxes y puso blandos secos cuando todo el mundo rodaba con intermedios justo antes de que llegara la lluvia.

Hasta entonces no había llovido pero la pista no estaba para secos, fue ahí cuando Aston arriesgó con Stroll y este condujo muy bien en estas condiciones y se colocó octavo. Ya había ganado 10 posiciones. Fueron apenas seis giros con esos neumáticos porque después, como todos, sí que entró a poner intermedios pero aun así fue de los primeros en hacerlo y cuando el resto reaccionó él ya estaba cuarto. El trompo de Verstappen en la relanzada le colocó tercero pero a falta de 17 vueltas con la carrera ya más o menos estabilizada fue adelantado por Hulkenberg, Hamilton, Verstappen y Gasly. En su caso, sin embargo, el acierto fue total, se arriesgó con él porque estaba atrás y al final terminó séptimo. Eso sí, Alonso 'entiende' que se actuara así: "Cuando estás 16 no es lo mismo arriesgar que cuando vas en el top 10".

Stroll... por delante de Alonso en el Mundial pese al 12-0 y al 9-3

Y... sí, pese a que parece increíble, Lance Stroll ha terminado el ecuador de la temporada por delante de Fernando Alonso en el Mundial de Pilotos. 20 del canadiense por 16 del español. Y eso que Fernando, si acudimos al cómputo global, ha rendido infinitamente mejor que su compañero de garaje: el asturiano domina en clasificación por ¡12-0! y en carrera 9-3, pero en las que ha terminado por delante Stroll lo ha hecho con gran diferencia: fue sexto en Australia, noveno en China, quinto en la sprint de Miami y ahora séptimo en Silverstone. Mientras que el bicampeón del mundo tuvo que esperar nueve carreras (GP de España) para estrenar su casillero y desde entonces enlaza cuatro consecutivas en el top 10: 9º, 7º, 7º y 9º. También hay que tener en cuenta que ha abandonado tres veces (dos por problemas de fiabilidad) y suma tres undécimos puestos.

Así está el Mundial en el ecuador de la temporada

