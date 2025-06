Masterclass de Fernando Alonso en Austria, 7º, y nueva tragedia para Sainz: ¡el Williams no arrancó en la salida!

En Austria le tocó ganar a Norris y 'morder' el polvo a Piastri (2º), pero al menos esta vez ambos cruzaron la línea de meta sanos y salvos, tanto que firmaron un nuevo doblete de McLaren (cuarto) tras un pequeño susto a mitad de carrera que obligó al equipo a 'separarles' para que no pasara lo de Canadá. Leclerc cogió las migajas, 3º, delante de un Hamilton que se tuvo que conformar con la cuarta posición, otra vez por detrás de su compañero... El inglés negaba y negaba tras bajarse de su Ferrari. Once carreras y cero podios para él. Solo ganó la sprint de China.

Williams deja 'tirado' a Sainz y abandono de Max y Antonelli

La carrera en el Red Bull Ring dejó KO a Verstappen y Antonelli tras la salida después de que el joven de Mercedes se llevara puesto a Max en un movimiento suicida que terminó pagando el piloto de Red Bull. Minutos antes el drama de Sainz y Williams vivió un nuevo episodio cuando el madrileño directamente no pudo ni tomar la salida por un problema de refrigeración de los frenos. No le pueden pasar más cosas a Carlos... Aunque esta vez no se salvó ni su compañero, que pocas vueltas después entró a boxes para no volver a salir cuando marchaba en posición de puntos.

Alonso se acomoda en los puntos: 7º

Cuatro abandonos en apenas unos giros que dejaban plazas libres en el top 10, justo lo que necesitaba Fernando Alonso, que partió 11º y terminó 7º -tercera carrera seguida en los puntos- tras una buena estrategia a una parada (solo la hicieron él y Lawson, 6º) que culminó con una masterclass de conocimientos, experiencia y pillería a Bortoleto (8º) cuando el rookie venía lanzado a por él en los últimos giros. 'Magic' se resguardó bajo el McLaren de Lando cuando este le doblaba y evitó dar una vuelta más en la que el Sauber del brasileño tenía mucho más ritmo (16 giros menos en los neumáticos). Tras bajarse del coche saludó efusivamente a su pupilo.

Fernando ya iguala los puntos de Stroll

El de Oviedo pudo ser sexto si el Aston Martin tuviese una velocidad punta aceptable, pero este déficit le condenó a estar gran parte de la carrera pegado a la caja de cambios de Lawson sin poder adelantarle. No obstante, es un séptimo puesto que sabe a gloria -teniendo en cuenta la posición de salida- y que de momento es el mejor resultado de toda la temporada (en Canadá también fue 7º). Ya son tres GP consecutivos finalizando en el top 10, lo que le ha permitido también empatar a puntos con Stroll (hoy 14º) que sumó el mismo botín en las dos-tres primeras carreras de la temporada. Subidón de Alonso en el Mundial: del 16º al 12º, ya por delante incluso de Sainz.

Sorprendentes también los Sauber, que por primera vez terminaron ambos en los puntos (8º y 9º) y que a la chita callando suman con más regularidad que otras escuderías que partían con mayor favoritismo (Alpine, Haas, RB).

Con el cero de Verstappen el Mundial ya sí que sí es cosa de dos... La siguiente semana, Silverstone.

