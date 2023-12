Nani Roma, de vuelta en el Dakar tras superar un cáncer: "Es la mejor victoria de mi vida"

Hablar de Nani Roma es hacerlo de la historia del Dakar. El piloto de Folgarolas (Barcelona) ha participado en 25 ediciones del mítico rally y lo ha ganado en dos ocasiones. Además, es el tercer piloto de la historia en conseguir ganar el Dakar en la categoría de motos y coches. Pero el año pasado un cáncer de vejiga alejó a Nani de las dunas.

"Aquí estamos, otro Dakar más. Ha sido un año muy complejo a nivel personal, ha sido un año muy duro", explica Nani Roma a Antena 3 Deportes.

El cáncer de vejiga que le diagnosticaron le apartó del Dakar en 2023, esa carrera que el catalán ha ganando en 2004 (en motos) y 2014 (en coches).

"La quimio es una de las peores cosas que me ha pasado en mi vida"

"Llega un señor que te dice que tienes un cáncer. El momento de vulnerabilidad que sentí fue enorme", admite Nani Roma.

"Creí mucho en que podía recuperarme y es verdad que el cáncer no es una ciencia exacta. Es muy chungo, la quimio es una de las peores cosas que me ha pasado en mi vida. Piensas 'hasta aquí he llegado'", admite Nani Roma ante las cámaras de Antena 3 Deportes.

Pero el recuerdo de sus dos victorias en el Dakar y esas aventuras por las dunas fueron la tabla a la que se agarró Nani Roma para superar el cáncer.

"Me salí con la mía, soy muy tozudo. (Los médicos) decían: 'a este tío le estamos intentando salvar la vida y él está pensando en subirse a un coche de carreras'. Es la mejor victoria de mi vida", afirma Nani Roma.

El catalán correrá en el Dakar por 26ª vez en su carrera, esta vez al volante del Ford Ranger Raptor. Una auténtica leyenda del raid más duro y extremo del mundo y que espera volver a triunfar en la mítica carrera que se disputará en Arabia Saudí.