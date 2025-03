Lewis Hamilton firma su primer mini-pole con Ferrari: "No me esperaba este resultado"

Lewis Hamilton ya sonríe en Ferrari, al menos a la espera de lo que ocurra el sábado y el domingo en el trazado de Shanghái, donde este viernes firmó la pole en la clasificación al sprint, la primera vestido de rojo.

"No me esperaba este resultado, pero estoy muy feliz y orgulloso. La última carrera (en Australia, donde finalizó 10º) fue un desastre para nosotros, el coche podía dar más rendimiento y no supimos sacárselo. (Hoy) El equipo ha hecho un trabajo fantástico para tener el coche a punto. Estoy en shock. No puedo creerme que hayamos conseguido la 'pole' para el esprint", reconoció el siete veces campeón del mundo de F1.

"Espero que podamos quedarnos (con la posición), peor creo que los McLaren están muy rápidos, y Max también. Pero estamos bien situados, nos mantendremos positivos y seguiremos tirando adelante hacia", afirmó Hamilton.

"Es maravilloso ver el 'número 1' cuando paras, estar en el coche rojo… es increíble. Me encanta este circuito, Shanghái es un sitio bonito, con un tiempo fantástico. El coche estuvo vivo desde la primera vuelta", analizó Lewis Hamilton.

El británico fue el más rápido y se hizo con la minipole con un tiempo de 1'30"849, robándole el mejor tiempo a Max Verstappen (Red Bull) por apenas 18 milésimas. El actual campeón del mundo fue segundo con un corno de 1'30"867, justo por delante de Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

El otro McLaren, el de Lando Norris, líder del Mundial tras su victoria en la prueba inaugural en Albert Park (Australia), fue sexto con un tiempo de 1'31"393. George Russell (Mercedes) fue quinto y Antonelli (Mercedes) séptimo. Las diez primeras posiciones las completaron Tsuonda (Racing Bulls), Albon (Willimas) y Lance Stroll (Aston Martin).

Clasificación al sprint del GP de China 2025

1º L. Hamilton Ferrari 1'30"849

2º M. Verstappen (Red Bull) 1'30"867

3º O. Piastri (McLaren) 1'30"929

4º C. Leclerc (Ferrari) 1'31"057

5º G. Russell (Mercedes) 1'31"169

6º L. Norris (McLaren) 1'31"393

7º K. Antonelli (Mercedes) 1'31"738

8º Y. Tsunoda (Racing Bulls) 1'31"773

9º A. Albon (Williams) 1'31"852

10º L. Stroll (Aston Martin) 1'31"982

11º F. Alonso (Aston Martin) 1'31"815

12º Oliver Bearman (Haas) 1'31"978

13º C. Sainz (Williams) 1'32"325

14º G. Bortoleto (Sauber) 1'32"564

15º I. Hadjar (Racing Bulls)

16º J. Doohan (Alpine)

17º P. Gasly (Alpine)

18º E. Ocon (Haas)

19º N. Hulkenberg (Sauber)

20º L. Lawson (Red Bull)

Esta primera carrera al sprint se celebrará el sábado a las 11:00 hora local (03:00 horario peninsular) con 19 vueltas a los 5.451 metros del circuito shanghainés, por las 56 que están previstas para la gran carrera del domingo. El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) figuraron entre los cinco eliminados en la segunda ronda (SQ2) de la clasificación reducida ('sprint shootout') para la carrera al esprint del Gran Premio de China. También se quedaron fuera de la fase final el británico Oliver Bearman (Haas), el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

En la primera ronda (SQ1) ya habían quedado excluidos el australiano Jack Doohan (Alpine), los franceses Pierre Gasly (Alpine) y Esteban Ocon (Haas), el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y el neozelandés Liam Lawson (Red Bull).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com