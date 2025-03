Así fueron los accidentes de Alonso y Sainz en un GP de Australia loco: victoria de Norris y 'debacle' de Ferrari

No han podido pasar más cosas en la primera carrera del año en Fórmula 1. Hasta seis pilotos no terminaron el GP de Australia, entre ellos los dos españoles , Fernando Alonso y Carlos Sainz, este último directamente ni tomó la salida -al igual que el rookie Hadjar- tras irse contra el muro en la vuelta de formación. Ganó Norris, seguido muy de cerca de Verstappen, y Piastri la lio cuando tenía el podio asegurado. Leclerc y Hamilton, desaparecidos.

Locura en Albert Park: Sainz ni tomó la salida

La lluvia australiana condicionó la primera carrera del año incluso antes de comenzar. Hadjar y Sainz fueron las primeras víctimas de una pista tremendamente complicada. Ni la salida tomaron, el rookie de RB se marchó llorando; Carlos, más experimentado y forjado en miles de batallas, pidió perdón al equipo y enseguida se fue al box. No había terminado la primera vuelta cuando otro rookie, Doohan, se estrellaba contra el muro y provocaba el primer Safety. Tres KO en menos de dos vueltas. Después reinó una relativa calma, sin muchas novedades en pista era la previsión de lluvia y la duda de si cambiar a seco lo que ocupaba la mente de ingenieros y pilotos en Albert Park.

El desafortunado accidente de Alonso cuando iba 10º

El primer stint de los intermedios se alargó en exceso y desgraciadamente fue Fernando Alonso el que provocó el segundo Safety y la primera entrada en masa a cambiar gomas. El asturiano, que rodaba décimo, cerca de Gasly (9º) y con Antonelli apretando por detrás (11º), tuvo la mala suerte de pasar por encima de un montón de grava en la curva 6 y perdió el control de su Aston Martin en un día en el que aspiraba a sumar un par de puntos. Se confirmaba la 'debacle' española. Los dos KO en la primera prueba. "Un error o incidente muy costoso para el equipo, por desgracia. Todavía no sé que pasó...", dijo el ovetense.

Ni 10 vueltas después se volvió a liar. Comenzó a llover en Albert Park y los dos McLaren se salieron en la última curva del circuito. Piastri lo hizo hasta en dos ocasiones y ahí mismo se acabó el sueño de ganar en su casa, pasó del segundo al noveno. Más suerte tuvo Norris, que enseguida paró a cambiar neumáticos y que, eso sí, tuvo que defender con uñas y dientes hasta el último segundo la victoria ante un sobresaliente Max Verstappen. El último caos lo generaron dos incidentes prácticamente seguidos de otros dos 'rookies': Lawson y Bortoleto. Antonelli, que partió 16º, fue el único debutante que se salvó, y a lo grande: 4º justo por detrás de su compañero Russell, que completó el podio.

Errores de Ferrari y... Leclerc 8º y Hamilton 10º en su debut

En río revuelto pescaron también Albon, Stroll y Hulkenberg, los cuales finalizaron quinto, sexto y séptimo respectivamente. Esta vez Lance y Fernando se intercambiaron los papeles, el canadiense sumó 8 puntos que saben a gloria para Aston Martin. La mala suerte y la concatenación de errores en Ferrari (aguantaron con secos mientras llovía) volvió a condenar a Leclerc (8º) y un Hamilton que no pudo debutar peor (10º). Solo 14 coches terminaron una de las carreras más difíciles que se recuerdan en los últimos tiempos. No ha podido empezar la temporada de forma más movidita. En una semana... China. "Me encanta... Es un circuito en el que siempre hemos ido bien", apuntilló Alonso tras la carrera. Le tomamos la palabra.

Top 10 tras la primera carrera del Mundial

