Lawson se 'carga' la sprint de Alonso con una nueva temeridad: así quedó el coche de Fernando en Miami

Vaya sprint el de Miami... El Gran Circo volvió dos semanas después y lo hizo a lo grande. Con emoción, lluvia y un final loco. Nuevamente, eso sí, con los dos españoles fuera de los puntos... y de la carrera. Lawson volvió a cometer una temeridad que le costó el accidente a Fernando Alonso (vuelta 15) cuando rodaba 8º (habría sido su primer punto) y Sainz tampoco pudo terminar tras trompear y desllantar hasta dos neumáticos. Lando Norris se llevó la minivictoria por delante de Piastri y Hamilton.

Leclerc se estrelló antes y la sprint se retrasó media hora

Una sprint que no experimentar reveses sin todavía haber comenzado. Media hora antes se quedó sin uno de los mejores pilotos, Charles Leclerc, después de que el monegasco estrellara su Ferrari contra el muro en la vuelta de instalación bajo el diluvio estadounidense, un incidente que dejó muy dañado su monoplaza -especialmente la suspensión- e impidió su participación en la sprint, dejando así un hueco en la sexta posición. Para colmo, la minicarrera sería aplazada casi 30 minutos por el mal estado de la pista: "Es la peor visibilidad que he tenido en un coche de carreras", llegó a decir Piastri por radio en la vuelta de formación. Una vez se secó la pista volvió la acción, pero después de dos vueltas detrás del Safety... Una sprint de 18 vueltas que nada más empezar sabíamos que se quedarían en 15.

Lawson vuelve a jugársela a Alonso

Antonelli pecó de novato y perdió la posición con Piastri en la salida mientras Alonso ganaba la posición (de 9º a 8º) que le habría sido suficiente para sumar su primer punto de la temporada. No fue así, y esta vez no por falta de ritmo, suerte o incluso situación de carrera -que también- sino por una nueva temeridad, 'ida de olla' o llámenlo como quieran de Liam Lawson, que adelantó a Fernando tras la espantada a boxes pero no aceptó que el asturiano le volviera a pasar... Resultado: un toque por la parte trasera del Aston Martin mientras el Racing Bull estaba fuera de la pista que provocó el trompo y el fuerte golpe contra el muro de 'Magic'.

Será sancionado seguro, terminó 7º la carrera pero todo apunta a que se irá para abajo, al igual que una posible sanción de cara a la carrera de mañana.

Tremendo enfado de Alonso con Aston Martin

No obstante, Alonso se mostró más enfadado que nunca con su equipo después de la sprint al entender que tardaron demasiado en ponerle los neumáticos medios: "Iba detrás de Hamilton y Albon y llevaba varias vueltas pidiendo los neumáticos de seco pero el equipo decía que no eran necesarios... Viendo que Hamilton fue 3º habríamos estado por ahí... ¿Lo de Lawson? Secundario, no tendríamos que haber luchado con él, sino con Hamilton por el podio".

Sainz, por su parte, fue de los primeros en pasar de intermedio a medio, estaba en plena remontada cuando trompeó y terminó con sus pocas opciones de puntuar. Entró a boxes con dos neumáticos totalmente desllantados.

Doblete de McLaren y Stroll pesca de nuevo en río revuelto

A todo esto, los McLaren hicieron doblete (Norris y Piastri) seguidos de un Hamilton al que el pasar por boxes y cambiar al medio le salvó la vida, pasó de pelear por el séptimo con Albon a terminar en el podio. También volvió a pescar en río revuelto Lance Stroll, que acabó 6º y que suma otros tres puntos más a su casillero. Ya son 13 esta temporada por los 0 de Alonso, que, sin embargo, a rendido, clasificado y corrido mejor en la mayoría de carreras. Claro está que la suerte este año no le acompaña. También se fue de vacío Verstappen (17º) al ser sancionado con 10 segundos por un unsafe release al salir de boxes y golpear a Antonelli. Error de su equipo.

En un rato la clasificación para la carrera, y mientras tanto seguramente se irán conociendo más sanciones de una carrera completamente loca.

