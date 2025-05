Fernando Alonso, sobre su retirada: "A los 50 años no me veo"

Fernando Alonso ha dado algunas pistas sobre cómo se plantea su futuro en la Fórmula 1 y ha admitido que no quiere "comprometer" a Aston Martin comprometiéndose durante varios años si sus niveles de motivación cambian. Así lo ha dicho en unas declaraciones recogidas por la web oficial del certamen.

Tras unirse al equipo en 2023 -después de dos temporadas con Alpine tras su regreso al deporte en 2021-, en abril de 2024 se confirmó que Alonso seguiría en la escudería hasta 2026, lo que significa que estará presente en la próxima gran etapa de regulaciones técnicas.

"Quería correr este año seguro y el que viene también por el cambio de reglamento"

A sus 43 años, Alonso sigue mostrándose tan competitivo como siempre en la pista. Sin embargo, cuando le preguntaron durante el fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudí por cuánto tiempo más se ve compitiendo, el piloto ovetense dejó claro que tomará esa decisión temporada a temporada.

"Con 50 años no me veo, pero no lo sé", dijo Alonso sobre la edad a la que podría seguir corriendo. "Por eso dejamos abierta la posibilidad. Quería correr este año seguro y el que viene también por el cambio de reglamento, y quería experimentar las normas de 2026 y la llegada de Honda al equipo".

El impacto de Newey, una incógnita

La llegada de Newey, clave: "Después vino la sorpresa de que Adrian se unía al equipo unos meses más tarde. Había cosas muy atractivas el año pasado cuando nos sentamos a negociar el contrato. Pero después de 2026, no lo sé. Iré año a año. Veré cómo me siento, cuánta motivación tengo".

"Ahora estoy muy motivado, pero no puedo garantizar eso durante tres o cuatro años y comprometer al equipo. Así que acordamos continuar hasta finales de 2026 y, a partir de ahí, creo que tengo una relación increíble con Lawrence [Stroll] y con Lance", explicó el español.

"Mi contrato es mucho más largo que mi carrera como piloto, así que seguiré con este equipo muchos, muchos años en otro rol"

Motivación y rapidez, sus acicates: "Podremos sentarnos a hablar con honestidad entre todos y decidir qué es lo mejor para el equipo. Siempre estaré en posición de ayudar al equipo con lo que necesiten. Si es al volante, extenderé el contrato si ellos lo creen oportuno y yo sigo motivado. Si es en otro rol, o si siento que ya no soy lo suficientemente rápido, seré el primero en levantar la mano".

Alonso también ha indicado que seguirá vinculado a Aston Martin de alguna manera incluso cuando ya no esté compitiendo como piloto: "Correré mientras me sienta rápido y competitivo y el equipo me necesite al volante. Pero mi contrato es mucho más largo que mi carrera como piloto, así que seguiré con este equipo muchos, muchos años en otro rol. Si eso significa que podemos ganar un Mundial incluso cuando yo ya no esté al volante, igual me sentiré muy orgulloso del proyecto".

Otro difícil inicio de año

Lo cierto es que en los últimos tiempos Aston Martin ha tenido dificultades para reeditar el sólido comienzo de 2023, cuando Alonso era un habitual en el podio. Aun así, el asturiano aseguró que sigue disfrutando del proceso de crecimiento del equipo.

"Cuando me fui de Alpine, pensé que allí no iba a luchar por un Mundial", comentó. "Quizás lo hagan en el futuro, pero no a corto plazo -y yo no tengo un futuro a largo plazo, no voy a correr para siempre-. Así que en el periodo en el que mi carrera sigue activa, pensé que Aston Martin era mejor opción".

"No somos el equipo del presente"

"Disfruté 2023, siendo competitivo. Y también disfruto ahora el proceso en el que estamos y la construcción de este equipo del futuro. A veces digo que no somos el equipo del presente -y eso es lo que me gustaría tener, porque en el futuro no sé si seguiré al volante-. Pero haré todo lo posible para ayudarnos a lograr los mejores resultados lo antes posible".

