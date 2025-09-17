Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
'Sirat', de Óliver Laxe, representará a España en los premios Oscar

Los premios Oscar celebran su 98 edición en 2026.

Óliver Laxe

'Sirat', de Óliver Laxe, representará a España en los premios Oscar | EFE

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La película 'Sirat', de Óliver Laxe, es la película española elegida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebran su 98 edición en 2026. La película era la favorita en una terna que también incluía 'Romería', de Carla Simón y 'Sorda', de Eva Libertad, y que fue anunciada el pasado 3 de septiembre.

La película de Óliver Laxe es la historia de un padre (el actor de Vilanova i la Geltrú Sergi López) que busca a su hija en las 'raves' de Marruecos durante un viaje frenético, pero cargado de simbolismo e introspección. Entraba en todas las quinielas para ser una de las posibles candidatas a los Oscar este año.

98 edición de la Gala de los Oscar

La gala de la 98 edición de los premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles. Aunque para llegar hasta ahí, la película aún deberá pasar otro filtro el próximo mes de diciembre y un segundo en enero, cuando se anunciarán las cinco nominadas finales de la academia estadounidense.

Entre las ya anunciadas hay títulos como la alemana 'Sound of Falling', de Mascha Schilinski, con la que 'Sirat' compartió ex aequo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2025, así como la noruega 'Sentimental Value', de Joachim Trier y la polaca 'Franz', de Agnieszka Holland. Otras posibles contendientes son 'Calle Málaga', protagonizada por Carmen Maura y elegida por Marruecos, y 'La voz de Hind', por Túnez.

