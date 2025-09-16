Disturbios y cargas policiales contra los ultras del Marsella antes del estreno del Real Madrid en Champions

Disturbios en los aledaños del Santiago Bernabéu antes del estreno de los blancos en Europa frente al Olympique de Marsella. Agentes antidisturbios de la Policía Nacional han tenido que emplearse a fondo para contener a los radicales del equipo francés, que estaban provocando diversos incidentes y daños materiales junto al estadio. Las imágenes, grabadas por 'El Chiringuito', reflejan los incidentes previos al encuentro.

La situación se ha agravado hasta convertirse en una auténtica batalla campal entre los ultras franceses y los agentes de policía. Un total de 1.873 efectivos policiales y de emergencias han participado en el dispositivo de seguridad diseñado por la Delegación del Gobierno en Madrid para este partido de Champions League.

Cerca de 4.000 aficionados del Olympique se han desplazado hasta Madrid para presenciar el partido, provocando incidentes desde por la mañana, así como en el trayecto de metro que les ha conducido hasta el Santiago Bernabéu.

Algunos aficionados galos habrían intentado colarse en el estadio, pero por suerte los agentes han logrado normalizar la situación antes del inicio del partido.

Los de Xabi Alonso se estrenan en Europa esta temporada con la ausencia de Vinícius en el once y el regreso al mismo de Fede Valverde o Mastantuono. Rodrygo Goes también regresa a la titularidad para ocupar la banda izquierda del ataque blanco.

