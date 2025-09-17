Trump aterriza en un Reino Unido dividido: fastuosidad oficial y protestas callejeras en una visita con intereses diplomáticos y comerciales

Donald Trump llegó ayer por la noche a Reino Unido para cumplir con una visita oficial de tres días. El dirigente estadounidense de 79 años es el primer mandatario de Estados Unidos en realizar dos viajes oficiales a Reino Unido, país que ya visitó durante su primer mandato en 2019.

Para este miércoles, el rey de Inglaterra ha hecho un gran despliegue. Trump y Melania serán recibidos en el Castillo de Windsor, lugar donde se van a alojar estos días, por los Príncipes de Gales y los monarcas británicos. Allí realizarán un paseo en carruaje y luego. acudirán a una ceremonia donde cientos de militares: guardias de infantería y músicos que interpretarán “Dios Salve al Rey” y “The Star-Spangled Banner", dos composiciones que representan el legado de la Corona británica y la independencia estadounidense.

Protestas en contra de Trump

Mientras el presidente de Estados Unidos estaba aterrizando en Londres, un grupo de manifestantes que tenía pancartas con frases como: “Trump fuera”, proyectó durante la fachada del Castillo de Windsor unas imágenes de Trump con Jeffrey Epstein, el magnate y depredador sexual. También imágenes del dibujo con la silueta de una mujer desnuda con el que le habría felicitado Trump e imágenes de Virginia Giuffre, la mujer que acusó al príncipe Andrés de abuso sexual en las fiestas de Epstein. Cuatro personas ya han sido detenidas.

Este miércoles también se esperan más protestas en las inmediaciones de Windsor y en el centro de Londres. Está previsto un gran despliegue policial para evitar cualquier altercado.

La figura de Epstein, también ha debilitado al primer ministro británico Keir Starmer. Hace unos días cesó a su embajador en Washington, tras salir a la luz su estrecha relación con el depredador sexual y unos mensajes de complicidad que se habían intercambiado cuando Epstein ya había sido condenado.

Contenido político

En esta visita oficial, Trump también se reunirá con Starmer para negociar algunos asuntos. Ambos mandatarios ya han adelantado un gran acuerdo de colaboración en materia de energía nuclear, con grandes inversiones en empresas tecnológicas.

Además, sobre la mesa también estará la guerra de Ucrania y Gaza, donde Starmer intentará persuadir al presidente estadounidense para que se posicione del lado de Europa en los conflictos, y por último, intentará que Trump rebaje las tarifas arancelarias a los productos británicos como whisky o al salmón escocés, aunque todo indica que permanecerá en pie un gravamen del 25% a las exportaciones británicas de aluminio y acero a Estados Unidos.

