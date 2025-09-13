Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La criticada sonrisa de Valentino Rossi a la caída de Marc Márquez en la sprint de Misano

El español se cayó en la vuelta seis cuando había remontado del cuarto al primero, lo que permitió la victoria de Bezzecchi y la alegría de la afición italiana, incluido Rossi.

Imagen de la reacci&oacute;n de Valentino Rossi a la ca&iacute;da de Marc M&aacute;rquez

Imagen de la reacción de Valentino Rossi a la caída de Marc MárquezRedes sociales

Tenía de todo la sprint de este sábado en Misano (Italia), y tendrá de todo también este domingo con la carrera. Marc Márquez partió cuarto en la sprint con la posibilidad de tener mañana una 'bola' de campeonato, remontó hasta la primera posición y cuando tenía la victoria en la mano... se fue al suelo. La afición italiana lo celebró por todo lo alto, porque Márquez no es santo de su devoción y porque este incidente permitió que Bezzecchi tomara el liderato y se llevara la minivictoria.

La afición italiana y Valentino celebraron la caída de Marc

Sin embargo, la afición no fue la única que se alegró, presente estaba el gran Valentino Rossi, enemigo acérrimo del ilerdense y que, tal y como captó la realización de la carrera, no pudo evitar esbozar una sonrisa con la caída de Marc, con el que todavía 'mantiene' una pésima relación tras los famosos incidentes del Mundial de 2015.

Cuando lideraba la sprint, Márquez se pasó de frenada en la vuelta 6 y su moto atravesó la grava para chocar contra las protecciones, afortunadamente el español apenas tocó el muro al verse frenado por la propia grava y la anchura de la escapatoria. Al instante comenzaron a vibrar las gradas de Misano, porque su piloto (Bezzecchi) iba segundo y tomó el liderato y porque absolutamente nadie quería ver como Márquez celebrara un nuevo título Mundial en la carrera de este domingo, algo que ya no sucederá. La primera bola de campeonato será en Japón.

Además, la caída del piloto catalán rompió su racha de ocho victorias consecutivas en la sprint con un total de 14 de las 15 disputadas antes de Misano. Su hermano Álex terminó segundo y Di Giannantonio tercero.

"Ellos mismos se definen"

Sobre las celebraciones de la afición italiana tras su caída, algo de todo menos deportivo y más cuando se trata de un accidente en el que un piloto puede resultar gravemente herido, Marc contestó como un caballero: "Ellos mismos se definen...". Este domingo partirá cuarto por detrás de Quartararo (3º), Márquez (2º) y Bezzecchi (1º).

