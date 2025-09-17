Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El CTA, sobre la expulsión de Huijsen: "La sanción más ajustada hubiera sido amarilla"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) opina que el VAR "actuó correctamente" al no corregir la decisión del árbitro Jesús Gil Manzano al entender que no era un error "claro, obvio y manifiesto".

Gil Manzano, en el momento de expulsar a Huijsen en Anoeta

Gil Manzano, en el momento de expulsar a Huijsen en AnoetaEfe

La expulsión de Dean Huijsen ante la Real Sociedad sigue dando de que hablar y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) consideró este martes "la sanción más ajustada" en dicha hubiese sido la tarjeta "amarilla", aunque cree que el VAR "actuó correctamente" al no corregir la decisión del árbitro Jesús Gil Manzano al entender que no era un error "claro, obvio y manifiesto".

La portavoz del CTA, Marta Frías, explicó todo lo ocurrido en el programa 'Tiempo de Revisión', que publica el organismo tras la jornada. "Esta jugada nos muestra la diferencia entre un ataque prometedor y una ocasión manifiesta de gol. El concepto clave es que la interpretación de la presencia y la distancia de un segundo defensor puede cambiar la sanción", indicó Frías.

"El árbitro muestra roja directa al entender que se malogra una ocasión manifiesta de gol. La acción presenta dos posibles escenarios en función de un segundo defensor del Real Madrid, clave en la jugada. Si consideramos que podía llegar a disputar el balón, la sanción adecuada sería tarjeta amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible esa disputa, se trataría de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión. Estos dos escenarios quedan abiertos a la interpretación", analizó Frías.

Por ello, este comité entiende que no se cumplen el 100% de los condicionantes necesarios para DOGSO -Denying an Obvius Goal Scoring Opportunity, es decir, 'Negar una evidente oportunidad de gol'- y que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla", afirmó Frías.

La portavoz del Comité Técnico de Árbitros también aclara que el VAR "sólo interviene en errores claros, obvios y manifiestos" y esta jugada "entra dentro" de los denominados "lances grises", que son "aquellos que admiten más de una interpretación". "Por tanto, la decisión debía quedar en manos del árbitro principal y el VAR actuó correctamente al no intervenir", aseguró Frías.

