Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Brasil

Bolsonaro, ingresado de urgencia por un ataque de hipo y vómitos

El político brasileño, condenado por intento de golpe de Estado y comentarios racistas, ha pasado la noche en observación.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro ingresado de urgencia | EFE

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Tan solo seis días después de ser condenado a 27 años de cárcel, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) ha sido ingresado de urgencia en un hospital de Brasilia. Ha ocurrido tras sentirse mal a causa de un ataque fuerte de hipo, vómitos y bajadas de tensión. Fue acompañado por una escolta desde su vivienda, donde cumple arresto domiciliar y ha pasado toda la noche en observación. En caso de recibir el alta, el expresidente volverá a estar bajo permanente vigilancia policial.

La información fue confirmada a la prensa local por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, al salir del centro médico. Comentaba que su padre "sufrió una fuerte crisis de hipo que lo dejó casi diez segundos sin poder respirar". Lo que después derivó en fuertes mareos, vómitos y una bajada de la presión arterial. "Llegó al hospital consciente, le colocaron una bolsa de suero para hidratarlo y le realizaron algunos exámenes", afirmó su hijo a la prensa.

La salud de Bolsonaro

Bolsonaro (70 años) ha regresado al hospital dos días después de recibir el alta médica, ya que estuvo ingresado varias horas para someterse a una operación cutánea. El expresidente sufre secuelas desde 2018, cuando un enfermo psiquiátrico le prepago una puñalada en las campañas para la presidencia. Hace unos meses el brasileño fue intervenido quirúrgicamente durante 12 horas por una oclusión digestiva y en los últimos años ha entrado varias veces más al quirófano.

Flávio achaca los problemas de salud de su padre al desgaste psicológico por toda la situación que está viviendo: "Ni siquiera hace falta ser médico para darse cuenta de que su sufrimiento es principalmente psicológico, el desgaste, el desgaste diario constante. Es una tensión permanente que lo rodea todo el tiempo", cerró su hijo.

Cabe destacar, que todo esto sucede horas después de que Bolsonaro fuera sentenciado a pagar un millón de reales (aproximadamente 159.000 euros) por comentarios racistas mofándose de la esclavitud, en 2021 durante su mandato y seis días después de su condena a 27 años por intento de golpe de Estado fallido, tras perder los comicios ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad

Mundo

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Bolsonaro, ingresado de urgencia por un ataque de hipo y vómitos

Tylor Robinson ante el juez

Tyler Robinson comparece ante el juez por el asesinato de Charlie Kirk: la Fiscalía pide la pena de muerte

Israel insiste en que "Gaza será destruida" en pleno inicio de la nueva ofensiva militar

Segundo día de ofensiva total sobre Gaza con miles de gazatíes intentando huir de una ofensiva que "llevará meses"

Ursula von der Leyen
Ataques Israel Gaza

La Comisión Europea aprueba hoy la suspensión del acuerdo comercial con Israel

Donald Trump con Netanyahu
Guerra

Netanyahu se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Donald Trump
MAR CARIBE

Trump asegura que EEUU atacó una tercera narcolancha venezolana: "En realidad fueron tres, pero ustedes vieron dos"

El Pentágono únicamente confirma dos ataques a lanchas venezolanas que transportan droga, pero el presidente asegura que han sido tres embarcaciones.

Imagen de maniobras de Rusia
OPERACIÓN CENTINELA

Los países bálticos aseguran que Putin está esperando iniciar la guerra

Algunos miembros de los países bálticos creen que Rusia planea empezar una guerra tras las maniobras militares con Bielorrusia y la invasión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia.

Niños Gaza

La Comisión Internacional de la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza y exige acciones inmediatas

Tyler Robinson

El rastro de ADN y los mensajes que cercan a Tyler Robinson: "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar"

Frame 22.842816 de: Donald Trump se acerca a la prensa y mantiene un encuentro en la redacción del New York Times

Trump demandará al New York Times y les pide 15.000 millones de dólares: "¡Y eso se acaba ya!"

Publicidad