Bolsonaro, ingresado de urgencia por un ataque de hipo y vómitos

Tan solo seis días después de ser condenado a 27 años de cárcel, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) ha sido ingresado de urgencia en un hospital de Brasilia. Ha ocurrido tras sentirse mal a causa de un ataque fuerte de hipo, vómitos y bajadas de tensión. Fue acompañado por una escolta desde su vivienda, donde cumple arresto domiciliar y ha pasado toda la noche en observación. En caso de recibir el alta, el expresidente volverá a estar bajo permanente vigilancia policial.

La información fue confirmada a la prensa local por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, al salir del centro médico. Comentaba que su padre "sufrió una fuerte crisis de hipo que lo dejó casi diez segundos sin poder respirar". Lo que después derivó en fuertes mareos, vómitos y una bajada de la presión arterial. "Llegó al hospital consciente, le colocaron una bolsa de suero para hidratarlo y le realizaron algunos exámenes", afirmó su hijo a la prensa.

La salud de Bolsonaro

Bolsonaro (70 años) ha regresado al hospital dos días después de recibir el alta médica, ya que estuvo ingresado varias horas para someterse a una operación cutánea. El expresidente sufre secuelas desde 2018, cuando un enfermo psiquiátrico le prepago una puñalada en las campañas para la presidencia. Hace unos meses el brasileño fue intervenido quirúrgicamente durante 12 horas por una oclusión digestiva y en los últimos años ha entrado varias veces más al quirófano.

Flávio achaca los problemas de salud de su padre al desgaste psicológico por toda la situación que está viviendo: "Ni siquiera hace falta ser médico para darse cuenta de que su sufrimiento es principalmente psicológico, el desgaste, el desgaste diario constante. Es una tensión permanente que lo rodea todo el tiempo", cerró su hijo.

Cabe destacar, que todo esto sucede horas después de que Bolsonaro fuera sentenciado a pagar un millón de reales (aproximadamente 159.000 euros) por comentarios racistas mofándose de la esclavitud, en 2021 durante su mandato y seis días después de su condena a 27 años por intento de golpe de Estado fallido, tras perder los comicios ante Luiz Inácio Lula da Silva.

