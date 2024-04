Fernando Alonso saldrá 3º en China tras una qualy superlativa: "Y todavía no estamos donde queremos"

Recién renovado con Aston Martin hasta 2026, Fernando Alonso, de 42 años, demostró una vez más que sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla. Y de largo. El asturiano consiguió en China su mejor posición de salida de la temporada (3º) solo por detrás de ambos Red Bull (1º Max y Checo 2º) y a apenas una décima y media del mexicano.

Ya lo dijo Alonso hace semanas: "Estamos haciendo muy buenas clasificaciones", y así sigue siendo. Ese "estamos" se refiere a él, porque una vez más Stroll se quedó anclado en la Q2 y partirá 11.

Por delante de Mercedes, McLaren y Ferrari

Fernando volvió a imponerse a coches mucho más rápidos que su Aston, los dos Mercedes, Hamilton cayó en Q1, McLaren e incluso Ferrari, hoy la escudería italiana se dio un pequeño batacazo en el circuito de Shanghái y solo pudo conformarse con un sexto de Leclerc y un séptimo de Sainz que tuvo un buen susto en la Q2 perdiendo el coche en la entrada a la recta que terminó provocando una bandera roja.

El dos veces campeón del mundo volvió a sacar un sábado más todo el jugo de su monoplaza y llegó a ponerse segundo en el primer intento de Q3, en la última vuelta, con la pista más rápida y todos los pilotos mejorando bajó a la sexta posición pero fue uno de los últimos en cerrar la vuelta y volvió a ascender hasta un espectacular tercer puesto a menos de dos décimas del Red Bull de Checo, y eso sí, a casi medio segundo de un Verstappen que sigue compitiendo en otra liga.

Rozó el 'podio' en la sprint pero terminó abandonando

Horas antes, en la sprint, el neerlandés se llevó la victoria tras remontar desde la cuarta posición y Fernando, que también partió tercero, pasó muchas vueltas cerca de Hamilton (1º tras un error de Norris en la primera curva) y finalizó retirando el coche tras un incidente con Sainz a falta de tres vueltas. Perdió puntos importantes pero no dolió tanto al ser la sprint y al haber competido de tú a tú con los mejores coches de la parrilla. Un incidente, por cierto, del que volvió a salir tremendamente perjudicado el de Oviedo al recibir una posterior sanción de 10 segundos en la sprint y tres puntos en la superlicencia. Castigo que no afectó a la qualy de después ni que lo hará en la carrera de mañana, sobre esto se pronunció Alonso tras bajarse del coche: "No estoy de acuerdo, pero ellos tienen el poder de decidir así que solo queda aceptarla y seguir adelante". Sainz terminó quinto.

Fue después cuando 'Magic', como el gran deportista que es, cambió el chip, olvidó lo ocurrido y se centró en brillar de nuevo en una qualy , y vaya si lo hizo. "El coche mejoró aunque aún no estamos donde queremos... pero lo seguimos intentando, sobre todo para el ritmo de carrera donde aún somos terceros o cuartos, pero no nos rendimos", dijo el español en un mensaje más que esperanzador del que se puede intuir que el monoplaza tiene mucho margen de mejora.

"Aún no estamos donde queremos... pero no nos rendimos, Ferrari, Mercedes y McLaren siguen siendo más rápidos"

El quinto GP de 2024 se antoja, de nuevo, muy defensivo para el piloto de Aston Martin, ya acostumbrado a bailar con la más fea y conducir bajo presión, en la sprint de hoy hizo de tapón pero mañana espera dar un pequeño paso adelante, lo que está claro es que los milagros de Alonso meten al AM24 en un puesto irreal en el que mañana, casi con total seguridad, no podrá aguantar muchas vueltas: "Somos más lentos que Ferrari, McLaren y Mercedes en carrera, así se trata de esperar y ver cuándo vienen, con qué ritmo y en qué vuelta, como ha pasado en las cuatro carreras anteriores", zanjó.

Así queda la parrilla del GP de China 2024

