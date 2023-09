Fernando Alonso obra otro milagro en Suzuka metiendo el Aston Martin en Q3: "Somos carne de Q1 y Q2"

Fernando Alonso sigue exprimiendo al máximo el AM23, incluso muy por encima de las posibilidades del monoplaza británico, y esto no se dice por decir... El asturiano volvió a meter el coche en Q3 para mantener, al menos, la estadística que le 'corona' como el único piloto de la parrilla que ha estado en todas las últimas sesiones clasificatorias (15 de 15). Ni Verstappen lo ha conseguido.

Tsunoda, más rápido que Fernando

'Magic' saldrá 10º en Suzuka, por detrás de los Red Bull, los Ferrari, los Mercedes, los McLaren e incluso un Alpha Tauri, el de Tsunoda. Sin embargo, el ritmo de Aston Martin hoy era como máximo para entrar en Q2. Su compañero Lance Stroll volvió a quedarse en Q1 y partirá 17º.

"No tuvimos ritmo, nos fuimos clasificando al límite, pese a eso conseguimos hacer una muy buena vuelta y entrar en Q3. Este tipo de clasificaciones pasarán desapercibidas para mucha gente pero yo estoy orgulloso", explicó el español tras la clasificación, dónde se marcó una vuelta espectacular en la segunda sesión para poder meter el coche en la lucha por el top 10.

No obstante, la realidad de Aston Martin es que ahora lucha con Alpha Tauri por afianzarse en la zona media, está claro que hay cuatro escuderías por encima (Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren), son 8 coches que, en condiciones normales, estarán siempre por delante de los verdes: "Las mejoras de AlphaTauri y de otros equipos han provocado que posiblemente seamos más carne de Q1 o Q2 que de Q3", matizó el ovetense.

El objetivo, puntuar

La carrera del domingo para Alonso no pinta bien, seguramente peor que en Singapur, o tal vez sorprenda el ritmo en carrera y esté más arriba, pero el objetivo es claro: puntuar. "Si pensamos que estamos luchando por podios, estaremos decepcionados. Si estamos en la zona media, estaremos contentos. Intentaremos sumar el máximo de puntos posibles y veremos qué pasa delante de nosotros. Al final, algunos tendrán muchos puntos y otros, cero. Tenemos que asegurarnos de que no estamos entre esos, ver la bandera a cuadros y sumar el máximo posible".

Diferencias gigantes entre Max y el resto

Las diferencias en el circuito japonés respecto a Verstappen fueron gigantes, no solo de Fernando, que se quedó a más de 1'6 segundos, sino del mismo segundo (Piastri), a más de media décima. Voló Max para devolver las aguas a su cauce. Singapur no fue un espejismo, fue una realidad, ahí Red Bull no va bien, sin embargo, tan solo es un Gran Premio de los más de 20 que hay en una temporada.

Carlos Sainz, por su parte, clasificó 6º por detrás de su compañero Leclerc, que le metió 3 décimas y partirá 4º, con alguna opción más que el madrileño para luchar por el podio. Los Red Bull y los McLaren, superiores a Ferrari a una vuelta, veremos mañana a 53...