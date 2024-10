Fernando Alonso y Aston Martin, ¿rendidos?: "Parece que no merece la pena luchar..."

Aston Martin introducirá este fin de semana en el GP de Estados Unidos (Circuito de las Américas) el último paquete de mejoras de la temporada. Unos pequeños cambios que se deberían ver reflejados en un cambio a mejor en las prestaciones del coche, por contra, parece que escudería y piloto ya tienen la mira puesta en 2025: "Siempre pienso que el próximo año es mi año".

¿Aston 'tira' lo que resta de 2024?

El equipo de Lawrence Stroll está viviendo una campaña para el olvido, y no por el quinto puesto en el Mundial de Constructores, sino por el pésimo rendimiento de un monoplaza que el año pasado sumó 8 podios (todos de Alonso) y luchó, durante al menos medio año, con los mejores equipos de la parrilla. Por ejemplificar la crisis, Aston está a 243 puntos de Mercedes, cuarto equipo en el Mundial.

Desgraciadamente para ellos, todas las escuderías dieron más de un salto hacia adelante y Aston Martin, pese a introducir mejora tras mejora, nunca ha podido seguir el ritmo de los cuatro de cabeza. Algo que ha dejado resignado a Fernando Alonso, obligado a dejarse la vida en clasificación y después en carrera por un mísero botín de un par de puntos.

2025, y sobre todo 2026, el gran objetivo del equipo

Ahora, con seis carreras por delante para terminar la temporada -más tres sprint- todo el equipo, incluido Alonso, tiene la mira puesta en 2025, y especialmente en 2026, con el cambio de reglamento y cuyo coche podrá ser moldeado a gusto del ingeniero más grande de la historia: Adrian Newey.

"Siempre tengo la esperanza de que el próximo año sea mi año y eso te mantiene motivado"

"El deseo es estar delante. Por posiciones, parece que no merece la pena luchar por un 12º. Pero si esa posición le da una pista al equipo de lo que nos falta... Siempre tengo la esperanza de que el próximo año sea mi año y eso te mantiene motivado", dijo el piloto de 43 años sobre las aspiraciones futuras con la marca verde.

Acerca del paquete de mejoras para el fin de semana, Fernando muestra cierta desconfianza y una mirada hacia el futuro: "Las expectativas no son muy altas. Tenemos piezas nuevas, pero no creo que vayan a cambiar la situación del coche a estas alturas de la temporada. Todas las evoluciones ahora son pequeñas y están dirigidas hacia lo que el coche de 2025 parece en el túnel de viento", explicó Fernando a 'AS'.

Todo apunta a que lo que Aston Martin y Fernando Alonso buscarán durante el final de temporada entender el coche, solucionar los errores y saber escoger el buen camino para lo que viene en 2025, y sobre todo en 2026. El asturiano, por su parte, cumplirá este fin de semana 399 Grandes Premios, el 400 llegará en México.

