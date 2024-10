El cocinero Nandu Jubany vuelve al Dakar: "Los que llevamos la gasolina en las venas, nos encanta dar gas"

Nandu Jubany solo trabaja a fuego lento solo en la cocina. Lo suyo es la velocidad y los kilómetros, como explica a Antena 3 Deportes: "Hago 70.000 todos los años por mi trabajo". El cocinero catalán con una estrella Michelín vive en la carretera, de un restaurante a otro de los diez que tiene. Para entrenar el Dakar es su mejor opción, porque salvo los pilotos profesionales, los aficionados apenas si pueden preparar el Rally en Arabia Saudí.

"Llevo la gasolina en las venas"

Cuando debutó en el Dakar en 2018 en motos aseguró que no volvería, y eso que lo acabó. Ahora, en 2024, el embrujo del desierto lo ha vuelto a embaucar, pero en coches, y el motivo es "la gasolina que llevo por las venas, la necesidad de dar gas".

Un gas muy distinto al de los fogones, entre los que vive literalmente. Una buena prueba de ello es que, aunque el Rally Dakar comienza el 3 de enero, él no viajará a Arabia hasta el mismo día de Nochevieja por todos los encargos que tiene de menús para llevar.

"Si puedo cogeré un vuelo a las ocho de la tarde y me comeré las uvas en el avión", cuenta Nandu Jubany.

Terminó el Dakar en motos en 2018

Pese a los complicaciones al preguntarle por el Dakar, no sabe responder qué es lo que tiene para enganchar tanto, "si no te dan nada, yo creo que somos masoquistas".

En su caso, al ser cocinero, no nos sorprende que se lleve comida al Dakar, pero sí su elección: "latas, me encantan; mejillones, almejas, berberechos...". Lo meterá todo en una caravana que va a alquilar y añade que "si hay que sacar algún recambio, se saca, pero que no falte comida". Y tampoco bebida, porque una cerveza al acabar nos ha contado que es "lo mejor del mundo mundial". Y es que hidratarse es muy importante cuando se hace deporte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com