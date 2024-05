Alonso y Ocon, ¿amigos de nuevo?: ojo a la foto que subió el francés tras la lucha en el GP de Miami

Dicen que el tiempo todo lo cura. Parece que así es en el caso de Fernando Alonso y Esteban Ocon, aunque seguramente mucho influya el hecho de que ya no sean compañeros de equipo. Este domingo fue buena prueba de ello, dentro y fuera de la pista.

Bonita lucha entre Fernando y Esteban: la ganó el español

El español y el francés protagonizaron una bonita y respetuosa lucha durante gran parte de la carrera en el circuito de Miami, prácticamente de principio a fin estuvieron emparejados de una u otra manera. El gato al agua, como no, se lo llevó el asturiano, que consiguió adelantar al galo en la recta final del Gran Premio y finalizar justo por delante (noveno y décimo).

Esta vez, no como en 2022, ambos se respetaron en todo momento y ninguno, especialmente Ocon, tiró de alguna maniobra peligrosa como sí ocurrió cuando los dos compartieron equipo en Alpine en el último año de Alonso. Desde entonces la relación ha tenido sus más y sus menos pero parece que las aguas vuelven a su cauce y en la Fórmula 1 todo toma una dimensión mayor de la que realmente es.

Ocon: "Disfruté de una buena batalla con Alonso"

La mejor prueba de que la relación parece encauzada fue la publicación que subió Esteban a redes sociales tras finalizar el Gran Premio en Estados Unidos: "¡En los puntos! Esto significa mucho para nosotros y todo el mérito para el equipo de Enstone y Viry que han trabajado tan duro después de un comienzo de temporada difícil. También disfruté de una buena batalla con Fernando Alonso en el camino y felicidades a Lando Norris por tu primera victoria, bien merecida", comentó el francés junto a dos fotos, una de ellas un selfie con Alonso.

Ya el año pasado, con Alonso brillando en Aston Martin y consiguiendo hasta 8 podios (terminó 4º en el Mundial de Pilotos), Esteban no tuvo otra que rendirse a la brillante temporada del ovetense, de entonces 41 años: "Fernando está haciendo una temporada fantástica, respeto. No tengo dudas de que sigue a su mejor nivel. He competido con él en los últimos años y demuestra a todo el mundo que es uno de los mejores de siempre. Me quito el sombrero", aseguró hace meses.

Primer punto para el francés en 2024

Pese a perder la lucha con su excompañero, el piloto de Alpine sumó en Miami su primer punto de la temporada 2024 tras cinco carreras en blanco, y ya es uno más que Gasly, su compatriota, que tiene 0 y que solo pudo ser 12º. La escudería francesa parece que va mejorando semana tras semana, aunque tampoco parecía muy complicado hacerlo peor que en los primeros Grandes Premios.

Alonso, por su parte, se llevó un pobre botín de 2 puntos en un mal fin de semana suyo y del equipo, sin ritmo en clasificación y con poca velocidad recta en carrera. Stroll, desaparecido otra vez: 17º. Fernando es octavo en el Mundial de Pilotos con 33 puntos, a 4 de Russell y a 8 de Piastri, pero por delante de Hamilton (27). Aston Martin es quinto en constructores a 22 de Mercedes, al que espera acercarse en Imola.

