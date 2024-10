Adrian Newey explica la razón por la que eligió Aston Martin antes que Ferrari

El prestigioso ingeniero de Fórmula 1, Adrian Newey, habló abiertamente de la razón por la que ha decidido fichar por Aston Martin en vez de por otras grandes escuderías como Ferrari, que incorporará a sus filas a Lewis Hamilton en 2025.

El austriaco, que comenzará a trabajar con el equipo inglés en marzo de 2025, todavía no puede compartir información con nadie de su próximo equipo al estar en periodo de 'gardening'. Ha firmado y fichado por Aston Martin pero no puede empezar a trabajar ni compartir información hasta que termine la presente temporada, como así figura en su contrato.

Una vez anunció que dejaría Red Bull todo apuntaba a que su próximo destino iba a estar en Maranello con Ferrari y el heptacampeón Lewis Hamilton. Sin embargo, Aston Martin siempre estuvo presionando para hacerse con sus servicios, concretamente Lawrence Stroll.

"Es diferente cuando tienes a alguien como Lawrence"

"Lawrence y yo nos conocemos desde hace años, a menudo nos encontramos en el gimnasio, sobre todo en las carreras de Oriente Medio y Extremo Oriente. Cuando anuncié a todo el mundo que dejaría Red Bull, me sentí muy halagado al recibir muchas propuestas de varios equipos, pero la pasión, el compromiso y el entusiasmo de Lawrence fueron muy entrañables, muy persuasivos. La realidad es que, si nos remontamos 20 años atrás, lo que ahora llamamos directores de equipo eran en verdad los propietarios de los equipos, Frank Williams, Ron Dennis, Eddie Jordan, etcétera. En esta era moderna, Lawrence es el único propietario de equipo en activo. Es una sensación diferente cuando tienes a alguien como Lawrence involucrado de esa manera, es volver al modelo de la vieja escuela. Y tener la oportunidad de ser accionista y socio es algo que nunca me habían ofrecido antes. Es una oportunidad que me hace mucha ilusión. Se convirtió en una elección muy natural", explicaba.

Además, Newey reconoció que no tuvo clara su decisión desde el principio: "Le dije a mi mujer '¿Nos vamos a navegar alrededor del mundo? ¿Hago algo diferente?' Nos tomamos un tiempo para meditarlo. Creo que he tenido la suerte de conseguir aquello a lo que aspiraba desde los 10 o 12 años, que era simplemente ser diseñador en el automovilismo. Nunca esperé nada parecido a lo que he tenido la suerte de conseguir. Pero hay que ser honesto con uno mismo y mantenerse fresco, así que sentí que necesitaba un nuevo reto", sentenció.

"Estoy muy concentrado en ganar mi tercer Mundial"

El ingeniero de 65 años intentará ayudar a la escudería, y por lo tanto a Fernando Alonso, a luchar por el Mundial de Pilotos que se le resiste al español desde 2006: "Estoy muy, muy concentrado en la Fórmula 1 en estos momentos. Durante los próximos dos o tres años quiero ganar el tercer título mundial. Esta es mi primera y única prioridad en este momento. Y después, porque tendré 45, 46, ya veremos cuando llegue el momento cómo estoy", aseguró el de Oviedo en un acto reciente de Cognizant.

