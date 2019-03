Marta Figueras, entrenadora de Celia Barquín: "Habría ido a entrenar pronto para luego cumplir con sus estudios"

Marta Figueras fue entrenadora de Celia Barquín, la golfista española asesinada en Iowa: "Muy tristes, era una chica fantántisca. Yo la he tenido durante tres o cuatro años y nos hemos levantado con un susto tremendo".

"Era una chica espectacular, siempre con mucho espíritu de equipo. El año pasado estuvo conmigo en Iowa y vino a ayudar y apoyar al equipo europeo", ha narrado Figueras en Espajo Público.

Barquín ha aparecido muerte en el campo de golf adonde acudió a entrenar a primera hora de la mañana: "No me lo puedo ni imaginar, no sabemos realmente cómo ha sido. Estoy muy sensibilizada con el tema de violencia y las armas en EE.UU. También tengo a mi hijo allí estudiando".

Su evolución como jugadora

Figueras ha contado su relación con la golfista cántabra: "Cuando vino a la Blume no despuntaba en golf, porque no le pegaba muy fuerte. Pero fue siempre una estudiante excepcional. Empezó a despuntar tras trabajar muy fuerte y ganó el campeonato individual este año".

"Su idea eran los estudios y se fue a Iowa por eso. No me puedo imaginar que ahí una jugadora haya sido asaltada, son lugar muy protegidos", apunta.

La entrenador cuenta que Celia Barquín era una joven muy aplicada con los estudios: "Le gustaba salir pronto a entrenar, era súper disciplinada. Me imagino que se habría ido a entrenar para luego cumplir con sus compromisos de estudio. La noticia ha sido tremenda para todas".