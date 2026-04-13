Mariluz Peral, 'La Joyita' del boxeo español, conquista Europa: "No podía fallar a mi gente"

La nueva reina de Europa es Mariluz Peral (5-1-0, 0 KO), aunque es más conocida como 'La Joyita' su estatura engaña porque es campeona de Europa EBU del peso mínimo. Lo hizo en su propia casa, Cantabria, en la que se impuso por decisión unánime (98-92, 97-93 y 97-93) a la italiana Federica Macri en Santander.

Una velada que quedará para el recuerdo, en el que el recinto presentó un lleno absoluto y respondió a la altura de la cita. No era solo un combate por el título europeo, sino que la española llegaba con la motivación extra de conseguir la revancha tras el polémico empate que ambas firmaron el año pasado en Italia. En esta ocasión, Peral no dejó margen a la duda. Desde el inicio del combate, la cántabra tomó la iniciativa. Ocupó el centro del ring y marcó el ritmo frente a una Macri fiel a su estilo agresivo, buscando constantemente el intercambio. Sin embargo, la estrategia de Peral fue clara: inteligencia táctica, control de la distancia y precisión en los golpes, lo que le permitió ganar confianza mientras el público la impulsaba.

Con el paso de los asaltos, la pelea se endureció. Macri insistía en acortar distancias, donde se sentía más cómoda, pero Peral, bien dirigida desde la esquina, supo mantener la disciplina. Apostó por un boxeo más cerebral, basado en la movilidad y la puntuación, evitando los intercambios prolongados que podían favorecer a su rival.

En los últimos asaltos, la cántabra gestionó con inteligencia la ventaja adquirida. Incluso se permitió momentos de mayor agresividad. Macri, combativa hasta el final, buscó un golpe decisivo que nunca llegó. "Ha sido un combate duro pero me lo esperaba", dice Mariluz.

"Pensaba en ganarlo por Santander, por Cantabria y por España"

El sonido de la campana final dio paso a la decisión de los jueces, que confirmaron lo que ya intuía el público: victoria clara para Peral. Con este triunfo, la boxeadora firma el mayor logro de su carrera. "Durante el combate solo pensaba que no se me podía escapar esta vez. No podía fallar a mi gente y todo el rato pensaba que lo iba a lograr", explica.

Más allá del éxito personal, el logro tiene una dimensión inimaginable, se trata de un hito que sitúa a Peral entre las referentes del panorama nacional e internacional y refuerza el crecimiento del boxeo femenino en España. "Pensaba en ganarlo por Santander, por Cantabria y por España", añade.

Tenemos nueva campeona de Europa, y desde ahora, el nombre de 'La Joyita' Peral forma parte de la historia del deporte.

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