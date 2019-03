NOS CUENTA SU EXPERIENCIA Y SUS MIEDOS

Hablamos con Marc Fortuny, que dejó el judo hace tres años por miedo a aceptar su homosexualidad. El judoca español cuenta su experiencia y cómo ahora vuelve a competir: "No me atrevía a seguir compitiendo por no poder aceptar que era gay. Tenía miedo a lo que me podían decir, cómo podía afectar en la selección con mis compañeros...".