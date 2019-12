Un atleta, Tommy Callaway, ha sido vetado de por vida de participar en cualquier prueba atlética después de tocar el culo de la reportera Alex Bozarjian mientras realizaba un directo en el Maratón de Savannah, de Georgia (EE.UU).

"Al hombre que me toco el culo en directo en televisión esta mañana... Me has violado y me has avergonzado. ¡Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo o en cualquier lugar!", denunció Alex Bozarjian en su cuenta de Twitter.

La vergonzosa y denunciable imagen ocurrió cuando Callaway pasó por detrás de la reportera de WSAV News 3, que estaba en directo comentando la prueba, y le tocó el culo ante la sorpresa e indignación de Alex Bozarjian.

El enfado de la periodista fue más que considerable y protesto en pleno directo por lo sucedido. Muchos compañeros de profesión y compañeros han compartido tuits de apoyo a Bozarjian ante un claro caso de acoso sexual.