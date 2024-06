Manizha Talash sobrevivió a los talibanes y ahora competirá en París: "Cuando hago 'breaking' soy feliz"

Manizha Talash tiene 21 años y una historia muy dura a su espalda. Hace tres años tuvo que huir de su país de origen, Afganistán, para poder estar a salvo. Todo empezó cuando Manizha vio en Facebook a un chico bailando y girando sobre su cabeza. En ese momento, ella se sorprendió tanto que empezó a buscar información sobre el 'breaking'. A los días, se apuntó a un gimnasio y empezó a practicar este deporte. Al principio era solo un entretenimiento, pero después se convirtió en su pasión. "Cuando yo fui al gimnasio había 55 chicos y yo sola de chica. Después, al verme a mí, algunas chicas más se animaron y llegamos a ser seis, pero desde que entraron los talibanes, ya no hay ninguna...", afirma la deportista.

Ha estado amenazada de muerte

Talash llegó a sufrir hasta tres bombas en Kabul, todo por ser mujer y hacer deporte, algo que está totalmente prohibido con por el régimen de los talibanes. Al final, esta situación llegó a ser insostenible para ella y sólo tenía una opción: salir del país para seguir viva. Junto con su hermano pequeño, inició la aventura de llegar hasta Pakistán, único lugar al que podía llegar sin el pasaporte afgano. Ahora ella recuerda esa etapa como las peores: "Mi hermano tenía solamente 12 años y yo tuve que ser como una madre para él en esos momentos. Dormimos en una habitación con 22 personas más. Tuve depresión, muchos problemas y la angustia constante de pensar que mi familia aún seguía en Afganistán".

Llegada a España

Hace dos años pudo llegar a España junto a un grupo que también escapó de Afganistán. A partir de ese momento, su vida empezó a mejorar y, poco a poco, ha ido cumpliendo sueños. El primero, llegar a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 como parte del equipo de refugiados en la modalidad de 'breaking': "Cuando estaba en Afganistán era un sueño, pero ahora estoy viviendo en ese sueño", confiesa Talash.

Participará en los Juegos Olímpicos de París 2024

Su participación en París 2024 va mucho más allá del deporte, ella quiere ir "para mostrar quién es, cómo ha llegado allí y cómo están las mujeres en su país", admite la deportista. Y es que alzar la voz todas las chicas afganas que ahora se encuentran privadas de derechos por el gobierno de los talibanes es uno de su principal objetivo. "Las mujeres no pueden estudiar, no pueden salir de casa, no pueden escuchar música, no pueden bailar... Pero yo estoy aquí para decirle a las personas cómo están las chicas de mi país. Yo creo que estoy haciendo algo por ellas", expresa Manisha.

En cuanto a lo deportivo, entrena seis días a la semana para llegar de la mejor forma a la cita olímpica. Entrena en un centro de Vallecas y la afgana parece estar muy segura de que van a hacer una buena actuación: "Vamos a ganar", afirma la deportista. Ojalá se cumpla su deseo y pueda conseguir la tan ansiada medalla.

