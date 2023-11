Lionell Sánchez completa una maratón tras superar la leucemia: "Mi verdadera meta fue el trasplante de médula"

Lionell Sánchez es un joven deportista al que su vida dio un giro de 360 grados cuando le detectaron leucemia. Ahora, con esa enfermedad ya superada, ha completado el maratón de Gran Canaria, nada más y nada menos, que 4 meses después de su trasplante de médula.

Migrañas, cansancio fuera de lo normal, estrés y una analítica que le hizo ingresar, fueron los síntomas que sintió antes del fatal diagnostico. "No sabía nada, yo pensaba que tenía una simple anemia", narra su shock al conocer la peor de las noticias.

En sulucha contra el cáncer nunca se rindió, llegando a pedir una bicicleta estática durante sus 7 meses en el hospital. "No tenía pelo ni fuerzas, había perdido toda la musculatura, los efectos de la quimioterapia me quitaron el hambre y eso me debilitó al límite. Pero las ganas de salir adelante las construí a base de obligarme a agarrar fuerte el manillar y seguir y seguir", recuerda con orgullo.

"Lloré cuando pude volver a correr"

Ahora se encuentra en la fase de remisión, porque la curación de un cáncer no se constata hasta pasados cinco años, aunque sus sensaciones físicas son tan buenas, que se ha enfocado de nuevo en el deporte de su vida, el running. Tuvo complicaciones severas durante su estancia en el hospital porque, además del peaje físico inevitable de una medicación agresiva, le detectaron piedras en el riñón. Fueron en esos momentos de especial dificultad cuando hizo del deporte su único horizonte. "Lloré cuando pude volver a correr", emocionado recuerda ese momento.

Ejemplo de superación

Lionell es sólo uno más de los muchos jóvenes que sufren esta enfermedad. Pero, su perseverancia y ganas de luchar han hecho que se convierta en todo un ejemplo de superación . Y, ahora este joven canaria sólo pide una cosa, "donantes de médula" para seguir salvando muchas más vidas, como la suya.